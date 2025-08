Fue a comer a una parrilla y se quejó de no tener opciones veganas: la respuesta del dueño se hizo viral

Una reseña en Google desató una intensa discusión sobre inclusión, decisiones alimentarias y el rol de los restaurantes frente a las preferencias de sus comensales. Todo comenzó cuando Matías Aimi, usuario de Google y guía local, calificó con una estrella al restaurante "Madre Rojas", ubicado en Buenos Aires. El motivo: la falta de opciones para veganos y la supuesta falta de respuesta por parte del local ante consultas realizadas por WhatsApp y teléfono.

La crítica no pasó desapercibida, y la respuesta del dueño del restaurante fue directa, extensa y contundente. En su descargo, explicó que "Madre Rojas es un restaurante de carne y vino", una propuesta gastronómica bien definida que gira en torno a la parrilla tradicional argentina. En un tono firme, sostuvo que Buenos Aires está llena de restaurantes veganos y que si el comensal hubiera expresado su preocupación con anticipación, se podrían haber preparado opciones más acordes.

“Hoy en día, Buenos Aires está llena de restaurantes veganos, hubiera entendido tu planteo hace tiempo, donde quizás encontrar algo que puedas comer en base a TU decisión dietaria era más difícil”, señaló el dueño en la respuesta.

En su argumentación, detalló cómo se compone la propuesta culinaria del local, ejemplificando con una ensalada verde que lleva una vinagreta vietnamita con pescado y papas fritas cocinadas en grasa de Wagyu. No obstante, remarcó que, la noche de la visita, la jefa de cocina, al saber que asistiría una persona vegana, improvisó una serie de opciones vegetales, incluyendo un escabeche de puerros.

Pero el tono del dueño se tornó aún más crítico hacia el final: “A pesar de eso, no tenés vergüenza de venir a poner 1 estrella por no tener opciones para vos que elegiste ser vegano y salir a comer a una parrilla”. Y remató con una fuerte reflexión sobre el verdadero sentido de la inclusión, destacando que su restaurante cuenta con infraestructura para personas con discapacidad y opciones alimentarias para quienes tienen restricciones médicas, no para quienes —según sus palabras— “decidieron ser infelices como vos”.

El cruce generó revuelo en redes sociales, donde se reavivó el eterno debate entre respeto a las decisiones alimentarias, la responsabilidad de los locales gastronómicos y los límites entre la crítica constructiva y el enojo injustificado. ¿Hasta dónde debe llegar la inclusión gastronómica? ¿Se puede exigir una opción vegana en una parrilla tradicional?

Por lo pronto, la carne —y el debate— siguen al fuego