Kicillof denunciará penalmente a Milei por la amenaza de intervención federal

Axel Kicillof se rodeó esta tarde de todos los referentes peronistas de la provincia de Buenos Aires, para anunciar que ordenó a sus asesores legales y a la fiscalía de Estado, radicar una denuncia contra el presidente de la república,Javier Milei que amenazó con una intervención federal por los casos de inseguridad que tiene atemorizada a la población bonaerense.

El gobernador, en conferencia de prensa, recordó lo ocurrido con la menor de 7 años, Kim Gomez, brutalmente asesinada por otros dos menores de 14 y 17 años, y señaló "la Provincia no tiene un código penal bonaerense. No existe. Las leyes las determina el Congreso. Poner preso a una persona no lo decide un gobernador. No sé si lo va a entender (el Presidente) porque repite esta mentira. El problema es de la Justicia de cómo se imparte. Nuestra policía lo había apresado. Tenía que estar preso, estaba libre y asesinó”.

El mandatario agregó que " Milei por primera vez avanza con su sueño autoritario de intervenir una provincia. Viene de nombrar jueces por decreto y gobernar por decreto. Ahora quiere intervenir una provincia donde perdió las elecciones”.

Durante la conferencia precisó que la denuncia se radicará para que se investigue una posible comisión de delitos contra el orden constitucional de la provincia”.

También lo acusó de ser " el principal responsable del narcotráfico", lo tildó de autoritario y de querer tapar las recientes polémicas a las que se vio envuelto el Presidente, como el caso de la criptomoneda $LIBRA, donde recientemente quedó imputado.

Finalmente, le mandó un mensaje más: “No sea cobarde, deje el Twitter y reúnase a trabajar con seriedad”.