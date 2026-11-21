El diputado nacional Máximo Kirchner fue designado este sábado 21 de noviembre como presidente del Congreso del Partido Justicialista (PJ) de la provincia de Buenos Aires, tras un acuerdo entre La Cámpora y el sector político del gobernador Axel Kicillof. La decisión se formalizó durante una reunión partidaria realizada en La Plata, con participación virtual de los congresales.

El encuentro permitió completar la distribución de los cargos de la Mesa Directiva, la Junta Electoral, el Tribunal de Disciplina y la Comisión Fiscalizadora. El reparto incorporó a representantes de las distintas corrientes del justicialismo bonaerense y consolidó el entendimiento que ambos sectores habían alcanzado durante las negociaciones previas.

La designación de Kirchner representa una tregua en una interna que atraviesa al peronismo desde hace meses. Sin embargo, el acuerdo no resuelve la discusión por el liderazgo político del movimiento ni las diferencias sobre las candidaturas para las elecciones de 2027.

Uno por uno, así quedó conformada la conducción del PJ bonaerense

La distribución de los principales cargos reflejó el entendimiento entre el kirchnerismo, el sector que responde a Kicillof y otros espacios del peronismo provincial.

Las cuatro vicepresidencias quedaron distribuidas de la siguiente manera:

Pablo Zurro , intendente de Pehuajó, como vicepresidente primero.

Carlos Bianco , ministro de Gobierno bonaerense, como vicepresidente segundo.

Cristina Álvarez Rodríguez , jefa de Asesores del gobernador, como vicepresidenta tercera.

Federico Achával, intendente de Pilar, como vicepresidente cuarto.

En las secretarías también se repartieron responsabilidades entre dirigentes de distintas procedencias:

Secretaría General: Jorge Ferraresi, con Gastón Granados como prosecretario.

Secretaría Administrativa: Daniela Vilar, con Carlos Balor como prosecretario.

Secretaría de Actas: Lucía Portos, con Lauro Grande como prosecretario.

Secretaría de Acción Legislativa: Julio Pereyra, con Edgardo Depetri como prosecretario.

Las vocalías quedaron para Adrián Grana, Macarena Rusconi, Bernarda Meglia, Patricia Ibáñez, Micaela Ortiz, Evelyn Díaz, Julieta Garello, Marina Ocampo y Daiana Martínez Barrientos.

Kicillof y Máximo Kirchner compartirán la representación nacional

Uno de los puntos centrales del acuerdo fue la designación de los representantes de Buenos Aires ante el Congreso Nacional del Partido Justicialista (PJ).

Los cuatro nombres elegidos fueron Axel Kicillof, Verónica Magario, Teresa García y Máximo Kirchner. La composición expresa el equilibrio que buscaron alcanzar las distintas corrientes internas.

De esta manera, el gobernador bonaerense y el referente de La Cámpora tendrán representación en el ámbito nacional del partido, junto con la vicegobernadora y la dirigente kirchnerista Teresa García.

La distribución también tiene una lectura política: ninguno de los dos sectores quedó excluido de los espacios institucionales desde los cuales se discutirán las próximas decisiones del justicialismo.

La Junta Electoral seguirá bajo la conducción de Leonardo Nardini

El acuerdo también definió la continuidad de Leonardo Nardini, intendente de Malvinas Argentinas, al frente de la Junta Electoral del PJ bonaerense.

El organismo estará integrado además por Andrés Watson, Juan Zabaleta, Nicolás Mantegazza, Mariano Ríos Ordóñez, Juan Pablo García, Jorge Carpinetti, Florencia Lampreabe, Marina Moretti, Mailén Vélez, Ayelén Borda, María Paz Bertero y Malena Arce Armendáriz.

En tanto, el Tribunal de Disciplina quedó presidido por Facundo Loccoco, acompañado por Marcelo Fisicaro, Alejandro Castellanos, Aldana Sillana, Karina Pinto, Bianca Bertotto, Erica Pinto y Mirta Andrada.

La Comisión Fiscalizadora tendrá como presidente a Gabriel Peralta, junto con Claudio Americe, Hernán Ralinqueo, Martín Di Bella, Débora Indarte y Micaela Carrara.

La definición de estos organismos completa el esquema institucional del partido y adquiere relevancia de cara a las futuras discusiones electorales y partidarias.

El acuerdo no terminó con la interna entre Kicillof y La Cámpora

La designación de Máximo Kirchner tiene como antecedente las negociaciones que se intensificaron durante noviembre. El miércoles 4, el Consejo del PJ bonaerense, encabezado por Kicillof, había avanzado en un entendimiento para que el diputado nacional presidiera el Congreso partidario.

En aquella reunión también se firmó un documento que reclamó la libertad de Cristina Fernández de Kirchner -condenada en la causa Vialidad a 6 años e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos- y la recuperación de sus derechos políticos.

El entendimiento permitió descomprimir momentáneamente las diferencias entre el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio político que impulsa Kicillof, y La Cámpora, conducida por Máximo Kirchner.

Sin embargo, las diferencias de fondo continúan. Mientras el gobernador busca consolidar una referencia política propia y ampliar su proyección nacional, el kirchnerismo sostiene la centralidad de Cristina Kirchner en la conducción del movimiento.

La discusión también está atravesada por el futuro electoral de 2027 y por la posibilidad de que el peronismo encuentre un mecanismo común para definir sus candidaturas.

Qué poder tiene el Congreso del PJ bonaerense

El Congreso partidario es uno de los principales órganos institucionales del justicialismo provincial. Entre sus atribuciones se encuentran aprobar las alianzas electorales, la plataforma partidaria y el programa de acción política.

Por eso, la designación de Máximo Kirchner no es solamente un nombramiento formal. Lo coloca al frente de una estructura con capacidad de intervención en decisiones relevantes para el armado político y electoral del peronismo bonaerense.

Además, la integración de la Junta Electoral tendrá importancia cuando comiencen las discusiones por las reglas internas y los mecanismos de selección de candidatos.

El acuerdo de este sábado ordena la estructura partidaria, pero no anticipa cómo se resolverá la competencia por el liderazgo del espacio.

El escenario político rumbo a 2027

La tregua partidaria llega en un momento en que el peronismo necesita resolver cómo se organizará para competir en las próximas elecciones presidenciales.

Kicillof busca fortalecer su espacio, ampliar su construcción política fuera de la provincia y convertirse en una referencia nacional. La Cámpora, por su parte, mantiene su respaldo a Cristina Kirchner como figura central del movimiento y reclama que se respete su liderazgo.

La situación judicial de la expresidenta agrega otro elemento a la discusión. Cristina Kirchner cumple una condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad, por lo que una eventual candidatura enfrenta un impedimento judicial vigente.

El reparto de cargos permite sostener una convivencia institucional, pero todavía no hay un acuerdo sobre quién conducirá políticamente al peronismo ni cómo se definirán sus candidaturas para 2027.