El peronismo se encamina a conmemorar este sábado 17 de octubre el Día de la Lealtad con tres actividades separadas, en medio de las diferencias internas que atraviesan al espacio y de las primeras disputas por el liderazgo rumbo a las elecciones presidenciales de 2027. Axel Kicillof encabezará un acto en La Matanza, sectores de La Cámpora marcharán hacia la vivienda de Cristina Fernández de Kirchner en la Ciudad de Buenos Aires y Máximo Kirchner viajará a Resistencia, Chaco.

La jornada volverá a mostrar las distintas estrategias de los principales referentes del justicialismo. Mientras el gobernador bonaerense busca consolidar su proyección nacional, el sector que conduce Máximo Kirchner mantiene a Cristina como una figura central de su espacio político.

Kicillof encabezará el acto principal en La Matanza

El gobernador de la provincia de Buenos Aires y presidente del Partido Justicialista bonaerense, Axel Kicillof, será el único orador del encuentro previsto para las 15 en el polideportivo Juan Domingo Perón, en La Matanza. La organización está a cargo del intendente local, Fernando Espinoza, uno de los dirigentes que acompaña al mandatario provincial.

El acto reunirá a legisladores, intendentes y representantes sindicales vinculados al peronismo. También funcionará como una demostración de respaldo a Kicillof, quien ya expresó su disposición a competir por la Presidencia en 2027 con la consigna “Cuenten conmigo”.

La celebración recuerda la movilización obrera del 17 de octubre de 1945, cuando miles de trabajadores se concentraron en Plaza de Mayo para reclamar la liberación de Juan Domingo Perón. A 81 años de aquella jornada, la fecha encuentra al partido sin una estrategia compartida entre sus principales dirigentes.

La Cámpora marchará hacia la casa de Cristina y Máximo irá a Chaco

En la Ciudad de Buenos Aires, sectores vinculados a La Cámpora preparan una movilización hacia San José 1111, en el barrio de Constitución, donde Cristina Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria por la condena en la causa Vialidad. La convocatoria se realizará sin la presencia de Máximo Kirchner, líder de la agrupación.

El diputado nacional participará de las actividades por el Día de la Lealtad en Resistencia, Chaco, junto al senador nacional y exgobernador provincial Jorge Capitanich. El encuentro tendrá lugar en el Club Juventud, donde Máximo será el principal orador.

La decisión de los referentes de participar en escenarios distintos refleja las diferencias que atraviesan al peronismo. Kicillof busca fortalecer su lugar como posible candidato presidencial, mientras que el kirchnerismo mantiene a Cristina Fernández de Kirchner como una referencia política, aunque su situación judicial condiciona una eventual candidatura.

Los actos del sábado servirán para medir la capacidad de convocatoria de cada sector y mostrar sus apoyos territoriales en una fecha histórica para el justicialismo. La disputa por el liderazgo y la definición de una candidatura para 2027 seguirán como temas centrales dentro del espacio.