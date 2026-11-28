El canciller argentino, Pablo Quirno, anticipó que el Gobierno iniciará cinco nuevos procesos sancionatorios contra empresas vinculadas con la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas. El anuncio se produjo este sábado 28 de noviembre, después de que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) rechazara el pedido argentino de medidas provisionales para frenar el proyecto petrolero Sea Lion.

En declaraciones al programa Guada recargada de Radio Rivadavia, Quirno defendió la estrategia diplomática y jurídica de la Argentina y consideró que el pronunciamiento representa un reconocimiento internacional de la existencia de una disputa de soberanía. "Es la primera vez que el Reino Unido tiene que venir a defenderse al tribunal por el tema Malvinas", afirmó.

Sin embargo, hay una distinción jurídica importante: el Tribunal rechazó las medidas cautelares solicitadas por la Argentina y no resolvió la cuestión de soberanía sobre las islas. Tampoco se pronunció sobre el fondo de la controversia ni sobre la competencia del tribunal arbitral que deberá intervenir en el proceso principal.

Quirno anticipó cinco nuevos procesos sancionatorios

El canciller sostuvo que la prioridad del Ejecutivo es impedir que continúe la explotación de los recursos naturales en las áreas marítimas que la Argentina considera bajo su soberanía.

Ayer iniciamos cinco procesos sancionatorios ante nuevas empresas que siguen con mecanismos ilegales para explotar petróleo en las Islas", aseguró.

El funcionario también remarcó que las compañías involucradas ya enfrentan actuaciones bajo la legislación argentina, pero que eso no impidió que continuaran vinculadas con los proyectos hidrocarburíferos.

Nos tenemos que preparar de la mejor manera posible para defender los intereses argentinos", agregó.

Quirno pidió, además, que la cuestión Malvinas no se convierta en un motivo de división política interna. «Tenemos que estar todos detrás de la bandera argentina», expresó.

Qué resolvió el Tribunal del Mar sobre el petróleo en Malvinas

El pronunciamiento del organismo internacional fue desfavorable para la pretensión inmediata de la Argentina. Por 18 votos contra 3, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar rechazó las medidas provisionales solicitadas para impedir que el Reino Unido y las empresas involucradas avanzaran con el proyecto Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte.

La presentación argentina buscaba evitar nuevas perforaciones y la instalación de infraestructura de producción mientras se constituye el tribunal arbitral previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).

El organismo consideró que las medidas solicitadas no contaban, en esta instancia, con una base suficiente para establecer la jurisdicción prima facie del futuro tribunal arbitral. También señaló que algunas de las cuestiones planteadas involucraban aspectos de soberanía que exceden su competencia.

La decisión no implica que el proyecto petrolero haya obtenido una legitimación internacional definitiva ni que haya concluido el reclamo argentino.

La Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, en el Congreso

Otro de los puntos centrales del mensaje de Quirno fue el tratamiento legislativo de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

El canciller sostuvo que la iniciativa impulsada por el Gobierno de Javier Milei permitirá ampliar las herramientas disponibles para actuar contra las compañías que participen de actividades hidrocarburíferas en las islas sin autorización argentina.

La Ley de Soberanía Nacional está en tratamiento en el Congreso, pero si se sanciona nos va a dar más herramientas para defender los intereses de los argentinos", señaló.

El proyecto forma parte de una estrategia que combina actuaciones administrativas, acciones judiciales y gestiones diplomáticas para desalentar la participación de empresas internacionales en la explotación de hidrocarburos en las aguas circundantes a Malvinas.

Sea Lion, el proyecto que concentra el conflicto

El conflicto tiene como principal referencia al proyecto Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, al norte del archipiélago. La iniciativa es impulsada por las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, que cuentan con licencias otorgadas por las autoridades británicas de las islas, desconocidas por el Gobierno argentino.

El emprendimiento prevé desarrollar un yacimiento con un volumen estimado superior a los 300 millones de barriles de petróleo. Su avance representa un punto de tensión porque la Argentina considera que la autorización unilateral para explorar y explotar hidrocarburos vulnera sus derechos sobre los recursos naturales de la plataforma continental.

La controversia no se limita al plano diplomático. También involucra el régimen de sanciones argentino, las licencias británicas, los procedimientos judiciales y las consecuencias ambientales de una eventual explotación a gran escala.

El reclamo argentino continuará por la vía arbitral

En su pronunciamiento público, Quirno calificó la decisión como "un paso histórico" y sostuvo que el organismo internacional reconoció ante el mundo la existencia de la disputa de soberanía que el Reino Unido, según la posición argentina, intenta negar.

El canciller aclaró que el rechazo de las medidas provisionales no termina con el procedimiento iniciado en septiembre bajo la CONVEMAR. El Gobierno anunció que impulsará sin demora la conformación del tribunal arbitral del Anexo VII, que deberá analizar la controversia de fondo.

La diferencia entre ambas instancias es relevante: el Tribunal del Mar intervino para resolver el pedido urgente de medidas provisionales, mientras que el tribunal arbitral deberá examinar los planteos jurídicos presentados por la Argentina contra el Reino Unido.

Quirno anticipó que el Ejecutivo profundizará las acciones jurídicas, diplomáticas y económicas. También reclamó al Congreso que avance con la ley de soberanía y sostuvo que el país debe prepararse para defender sus intereses en todos los ámbitos.