Junio comenzó con una nueva serie de aumentos que impactan sobre distintos gastos cotidianos. Alquileres, medicina prepaga, transporte y servicios públicos forman parte de los rubros que registran actualizaciones desde este mes.

El ajuste más importante corresponde a los contratos de alquiler firmados bajo la antigua Ley de Alquileres. Quienes deban afrontar la actualización anual mediante el Índice de Contratos de Locación (ICL) enfrentarán una suba del 33,15%, uno de los incrementos más significativos del mes.

Las empresas de medicina prepaga también aplicaron nuevos aumentos. Dependiendo de la compañía y del plan contratado, las cuotas registrarán incrementos que van del 2,6% al 2,9%, con posibles ajustes adicionales en algunos copagos.

En materia de transporte, los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires deberán afrontar nuevos valores en colectivos y subte. Las líneas porteñas aumentaron un 4,6%, mientras que las provinciales aplicaron un ajuste del 4,8%.

Las tarifas de servicios públicos también presentan modificaciones. El agua registra una actualización cercana al 3%, mientras que las facturas de gas y electricidad vuelven a mostrar ajustes en distintas jurisdicciones del país.

A estos incrementos se suman subas en peajes, colegios privados y otros servicios que se actualizan mediante mecanismos automáticos vinculados a la inflación o a los costos operativos.