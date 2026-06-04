Un alumno de 17 años agredió a golpes a un profesor de música dentro del Colegio San José, en la ciudad de Tandil, Buenos Aires. El joven le propinó un golpe de puño en la cara y le provocó lesiones de gravedad que requirieron una intervención quirúrgica y su posterior internación.

El hecho ocurrió el pasado lunes 1° de junio, cerca de las 11. Según consta en la denuncia incorporada a la causa, todo comenzó cuando uno de los estudiantes arrojó una silla dentro del aula, generando una situación de desorden que motivó la intervención del docente, Gastón Maximiliano Valdez, de 37 años.

De acuerdo con fuentes policiales, el profesor intentó separar a los alumnos involucrados y reorganizar las mesas del salón. En medio de esa acción, y de manera accidental, derribó un teléfono celular perteneciente al estudiante que posteriormente lo atacó.

Lo filmó otro alumno

Un video grabado por otro alumno registró los instantes previos a la agresión. En las imágenes se observa el momento en que una silla es lanzada dentro del aula y, segundos después, el joven reacciona violentamente y golpea al docente en el rostro sin mediar palabra.

Como consecuencia del ataque, Valdez sufrió una fractura de mandíbula, una fractura de pómulo y una fractura de cráneo parietal izquierdo. Debido a la gravedad de las heridas, debió ser intervenido quirúrgicamente y permanece internado en el Sanatorio Tandil.

Una marcha de apoyo al docente

La denuncia fue presentada por Alberto Fabián Valdez, padre del docente, y dio origen a una causa por lesiones graves que quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 12 de Tandil, conducida por el fiscal Damián Borean.

Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que, debido al delicado estado de salud del profesor, su declaración testimonial todavía no había podido ser incorporada al expediente judicial.

Tras conocerse el hecho, el Colegio San José difundió un comunicado institucional en el que expresó su repudio a la agresión. “La educación se construye con respeto. Repudiamos el acto de violencia ejercido por un alumno hacia un docente. ¡Gastón, estamos con vos! Violencia cero”, manifestaron desde la institución.

La conmoción generada por el ataque trascendió el ámbito escolar. Este miércoles, más de mil personas participaron de una multitudinaria marcha en la Plaza del Tanque para expresar su solidaridad con el docente y reclamar medidas frente a los episodios de violencia en las escuelas.

Familiares, colegas, estudiantes y vecinos acompañaron la movilización en un contundente mensaje de apoyo a Valdez y en defensa de una convivencia basada en el respeto dentro de las instituciones educativas.