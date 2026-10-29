ANSES: calendario de pagos de noviembre 2026 para jubilados y pensionados

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) estableció el calendario de pagos correspondiente a noviembre de 2026 para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales. Las fechas se distribuirán según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el tipo de beneficio que recibe cada persona.

El cronograma contempla jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, haberes superiores, Pensiones No Contributivas (PNC), Asignación Universal por Hijo (AUH), asignaciones familiares, asignación por embarazo y prestaciones por desempleo, entre otros beneficios. En noviembre, además las jubilaciones y pensiones tendrán un incremento del 1,93%, mientras que continuará el bono previsional de hasta $70.000 para quienes perciben los haberes más bajos.

Las fechas de cobro se organizan según la terminación del DNI y el tipo de prestación que recibe cada beneficiario.

Cuándo cobran los jubilados que perciben la mínima

Los pagos para jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo comenzarán el miércoles 11 de noviembre y se extenderán hasta el viernes 20, de acuerdo con la terminación del DNI.

DNI terminado en 0: miércoles 11 de noviembre.

DNI terminado en 1: jueves 12 de noviembre.

DNI terminado en 2, 3 y 4: viernes 13 de noviembre.

DNI terminado en 5 : lunes 16 de noviembre.

DNI terminado en 6: martes 17 de noviembre.

DNI terminado en 7: miércoles 18 de noviembre.

DNI terminado en 8: jueves 19 de noviembre.

DNI terminado en 9: viernes 20 de noviembre.

Los beneficiarios pueden consultar el cronograma completo en la página oficial de ANSES o en la aplicación Mi ANSES

Calendario para jubilaciones que superan el haber mínimo

Quienes cobran jubilaciones y pensiones por encima del haber mínimo recibirán sus haberes durante la última semana de noviembre. Las fechas se organizarán de la siguiente manera: