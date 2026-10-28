El Gobierno estableció los nuevos topes de ingresos mensuales y las escalas para que los trabajadores con hijos cobren el salario familiar del sistema CUNA (ex SUAF), que paga la ANSES. Los cambios en las asignaciones familiares regirán a partir de noviembre.

Tanto el nuevo techo como el monto del pago mensual suben 1,93%. El aumento fue formalizado mediante la resolución 303 de la Administración Nacional de Seguridad Social, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

A quiénes alcanza

La medida impacta en la Asignación Familiar por Hijo (AFH). La cobran trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y jubilados con menores de 18 años a cargo, entre otros.

ANSES: las nuevas escalas y topes para cobrar las asignaciones familiares en noviembre

El ajuste mensual en los montos, las escalas y los topes se da por la fórmula de movilidad previsional. Esa fórmula sigue el último dato de inflación disponible.

Así, este mes las asignaciones familiares corresponden a los empleados registrados que perciban hasta $3.271.814 bruto por mes. Además, el ingreso total del hogar no debe superar los $6.543.628 (bruto). Con ese mismo tope total, también se accede a las asignaciones de pago único.

Los topes de ingreso para noviembre de 2026

Con la actualización de 1,93% para noviembre, los topes para cobrar el salario familiar y otras asignaciones de la ANSES quedaron de la siguiente manera:

Tope de ingreso del grupo familiar: $6.543.628.

$6.543.628. Tope individual de cada integrante del grupo familiar: $3.271.814.

Cuánto se cobra por hijo en noviembre

Los empleados en relación de dependencia con hijos hasta 18 años cobrarán por salario familiar los siguientes montos desde el próximo mes:

Ingresos familiares de hasta $1.235.699: recibirán $79.816 por hijo.

por hijo. Ingresos familiares de entre $1.235.699,01 y $1.812.272: cobrarán $53.841 .

cobrarán . Ingresos familiares de entre $1.812.272,01 y $2.092.326: cobrarán $32.566 .

cobrarán . Ingresos familiares de entre $2.092.326,01 y $6.543.628: cobrarán $16.806.

Los mismos montos y topes se aplican para la Asignación Familiar Prenatal.

Los montos para monotributistas

En el caso de los contribuyentes del Monotributo, el monto a cobrar por las asignaciones familiares por hijo varía según la categoría:

Categoría A: $79.816.

$79.816. Categoría B: $53.841.

$53.841. Categoría C: $32.566.

$32.566. Categorías D, E, F y G: $16.806.

Asignaciones de pago único

Además del salario familiar, la ANSES paga asignaciones por única vez por Matrimonio, Nacimiento y Adopción, según corresponda.

En noviembre, tienen un tope de ingresos familiares en bruto de $6.543.628. Estos son los nuevos montos: