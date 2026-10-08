A pocas semanas de concretarse el primer viaje apostólico de León XIV a la Argentina, previsto para noviembre, el Sumo Pontífice recibió en el Vaticano al presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Ricardo Diab, en una reunión que puso el foco en la realidad de las pequeñas y medianas empresas del país.

Qué temas abordaron León XIV y el presidente de CAME en el Vaticano

Durante la audiencia general, Diab entregó al Papa un informe elaborado a partir de los relevamientos realizados por cientos de cámaras y federaciones empresarias de todo el territorio nacional. El documento expone las principales preocupaciones del sector, así como una serie de propuestas orientadas a impulsar la producción, el empleo y la inversión.

Entre los puntos destacados, el reporte reconoce los avances registrados en materia de estabilidad económica y desaceleración de la inflación. Sin embargo, advierte que persisten dificultades que afectan directamente a miles de empresas, entre ellas la caída del consumo interno, la presión impositiva y las limitaciones para acceder a financiamiento productivo.

La situación de las pymes tiene un impacto directo en la economía cotidiana de millones de argentinos. Se trata de uno de los principales motores de generación de empleo privado en el país, por lo que cualquier mejora o retroceso en su actividad repercute en el mercado laboral y en las economías regionales.

Las propuestas de CAME para fortalecer la producción y el empleo

Durante el encuentro, la entidad empresaria presentó una agenda basada en cinco ejes que considera fundamentales para el crecimiento del sector. Las iniciativas incluyen medidas para promover la formalización laboral, programas de capacitación desarrollados junto a sindicatos y universidades, herramientas de financiamiento estratégico, inversiones en infraestructura regional y la consolidación de ámbitos de diálogo social entre distintos actores económicos.

Según explicó Diab, el objetivo es generar condiciones que permitan a las empresas ganar competitividad, sostener puestos de trabajo y expandir su actividad en un contexto económico todavía desafiante.

En el tramo final de la audiencia, el dirigente destacó la importancia de la doctrina social de la Iglesia y remarcó la necesidad de construir un marco de previsibilidad para quienes producen e invierten en la Argentina. “Las pymes somos la voz federal de la producción nacional. No pedimos privilegios: necesitamos reglas claras, acceso razonable al financiamiento y condiciones que nos permitan competir en igualdad de condiciones”, señaló.

Un mapa argentino hecho con tierra de todas las provincias

Como parte del encuentro, CAME entregó a León XIV un obsequio con fuerte contenido simbólico: un mapa de la Argentina confeccionado con tierra proveniente de las 23 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El gesto acompañó la adhesión institucional de la entidad a la encíclica Magnífica Humanitas y buscó reflejar el carácter federal de una organización que reúne a 1.491 federaciones, cámaras, centros y uniones empresarias de todo el país.

La reunión se produjo en la antesala de una visita papal que genera expectativa tanto en ámbitos religiosos como económicos y sociales, en un contexto donde las pequeñas y medianas empresas buscan recuperar dinamismo y volver a crecer tras varios años marcados por la incertidumbre.