La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires anunciaron la puesta en marcha del Monotributo Unificado, un nuevo sistema que simplificará el pago de impuestos para los contribuyentes porteños a partir de enero de 2026.

La medida fue oficializada mediante la Resolución General Conjunta 5769/25, publicada este domingo en el Boletín Oficial, y establece que los monotributistas con domicilio fiscal en CABA podrán abonar en una sola operación mensual tanto el impuesto nacional como el impuesto sobre los Ingresos Brutos.

Con este esquema, los contribuyentes deberán realizar altas, modificaciones y recategorizaciones únicamente a través del portal de ARCA, eliminando la necesidad de gestionar trámites separados ante organismos nacionales y locales. Según se informó oficialmente, todo el cumplimiento tributario quedará centralizado en un único entorno digital.

Uno de los cambios centrales será la emisión de una credencial única, identificada como Formulario F. 1520, que contendrá un Código Único de Revista (CUR). Este código incluirá el impuesto integrado, los aportes jubilatorios, la obra social y el tributo correspondiente a CABA, consolidando toda la información en un solo documento.

Además, quienes ya estén inscriptos en el Régimen Simplificado de la Ciudad serán incorporados de oficio al nuevo Sistema Único Tributario (SUT), sin necesidad de realizar gestiones adicionales. La categoría en el régimen local será la misma que la del monotributo nacional, evitando desajustes entre ambos sistemas.

El nuevo esquema también prevé una automatización de bajas y exclusiones. En casos de fallecimiento, cese de actividad o falta de pago que impliquen la baja del monotributo nacional, la cancelación se reflejará de forma automática en el régimen de CABA. Lo mismo ocurrirá ante una exclusión dispuesta a nivel nacional.

Con esta incorporación, la Ciudad de Buenos Aires se suma a otras 13 provincias que ya operan bajo el sistema unificado, entre ellas Buenos Aires, Neuquén, Río Negro, Córdoba, Mendoza y Tierra del Fuego, ampliando el alcance federal de la iniciativa.

Desde el Gobierno explicaron el funcionamiento del sistema con un ejemplo simple: en lugar de pagar dos boletas distintas en fechas diferentes, el contribuyente recibirá un solo “pago único”, lo que apunta a reducir trámites, evitar demoras y facilitar el cumplimiento tributario para miles de monotributistas.