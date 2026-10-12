La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) quedó en el centro de la polémica por presuntos controles fiscales sobre los ingresos de creadoras argentinas de OnlyFans, la plataforma de suscripción de contenidos para adultos. El caso tomó relevancia después de que una usuaria denunciara en redes sociales que recibió una notificación por operaciones atribuidas a su nombre entre 2022 y 2024.

Según el testimonio difundido, la mujer habría sido notificada por ingresos cercanos a US$ 300.000, aunque sostuvo que nunca recibió ese dinero. También afirmó que la deuda estimada, con intereses y multas, superaría los 150 millones de pesos. Esas cifras corresponden a su relato y no se cuenta aquí con documentación independiente que permita verificarlas.

La denunciante aseguró que ARCA habría solicitado información a OnlyFans, con sede en el Reino Unido, para identificar los movimientos vinculados con cuentas de usuarias argentinas. Hasta contar con una comunicación oficial o documentación que lo confirme, no puede darse por acreditado el alcance de ese supuesto requerimiento ni afirmar que exista una investigación general contra todas las creadoras del país.

El papel de las agencias que administran cuentas de OnlyFans

Uno de los puntos centrales del caso es el funcionamiento de las agencias que gestionan perfiles de creadoras de contenido digital. Según la denuncia, algunas trabajadoras delegaban en intermediarios la administración de sus cuentas y la gestión de los cobros.

La mujer sostuvo que, en esas operaciones, las cuentas podían permanecer registradas a nombre de las creadoras mientras terceros administraban los ingresos. En determinados casos, afirmó, las trabajadoras recibían un sueldo fijo de alrededor de US$ 1.500 mensuales o una proporción menor de la facturación generada.

La diferencia entre el dinero facturado, el efectivamente cobrado y el registrado ante el organismo tributario es uno de los aspectos que debería esclarecerse para determinar las responsabilidades de cada participante.

De acuerdo con el testimonio, algunas agencias dejaron de operar o desaparecieron. Esa situación habría dificultado la reconstrucción de las operaciones y la obtención de documentación para demostrar cuánto dinero recibió cada creadora.

La denunciante afirmó que conserva conversaciones de Telegram y algunos comprobantes como respaldo de su versión. Sin embargo, no se difundieron elementos suficientes para establecer de manera independiente cómo se distribuyeron los fondos ni qué obligaciones asumió cada parte.

Cómo tributan los ingresos de OnlyFans en Argentina

Los ingresos generados mediante plataformas digitales pueden tener consecuencias tributarias en Argentina, incluso cuando los pagos provienen del exterior. Las obligaciones concretas dependen de la actividad realizada, su habitualidad, la forma de contratación, la residencia fiscal y las características de cada operación.

En términos generales, quienes desarrollan una actividad económica independiente deben analizar su inscripción ante ARCA y el cumplimiento de los impuestos correspondientes.

Entre las alternativas se encuentra el Monotributo, siempre que se cumplan los requisitos y límites vigentes. Si la actividad no reúne las condiciones para permanecer en ese régimen o supera los parámetros aplicables, puede corresponder la inscripción en el Régimen General, con obligaciones diferenciadas en materia de IVA y Ganancias, según el caso.

También es importante distinguir entre la facturación que aparece asociada a una cuenta y el dinero que efectivamente recibió su titular. Esa diferencia puede resultar relevante para reconstruir las operaciones, pero no determina por sí sola cuál es el tratamiento tributario correcto ni quién debe responder ante el fisco.

¿Qué pasa si una agencia cobró el dinero?

La intervención de una agencia no elimina automáticamente las obligaciones de la persona a cuyo nombre se registraron las operaciones. Tampoco significa, por sí sola, que esa persona deba responder por la totalidad de la facturación que figura asociada a su cuenta.

Para establecer las responsabilidades es necesario examinar los contratos, los comprobantes, las condiciones de la plataforma y los movimientos de dinero. También puede ser relevante determinar quién controlaba la cuenta, quién recibía los pagos y qué acuerdos existían para distribuir los ingresos.

En una situación como la denunciada, las conversaciones de Telegram, los extractos bancarios, los registros de las billeteras virtuales y los comprobantes de las plataformas de pago podrían ayudar a reconstruir el circuito de fondos.

Los pagos del exterior también pueden quedar bajo control fiscal

La recepción de dinero mediante cuentas bancarias, billeteras virtuales o servicios de pago internacionales puede generar registros útiles para los controles tributarios. La información disponible para las autoridades depende de los intermediarios involucrados, las normas aplicables y los mecanismos de intercambio de datos.

Por eso, cobrar mediante una plataforma extranjera no implica quedar automáticamente fuera del sistema tributario argentino. La obligación de declarar y el impuesto que corresponda deben evaluarse según las características de cada actividad y operación.

Otro aspecto que requiere análisis es la eventual calificación de los servicios como exportaciones. Si la operación encuadra legalmente como una exportación de servicios, pueden corresponder comprobantes específicos, como la Factura E, además de otras obligaciones según el caso.

No obstante, no todos los ingresos asociados a una plataforma digital tienen necesariamente el mismo encuadre. Antes de generalizar, es necesario determinar qué servicio se presta, quién lo contrata, quién paga y cuál es la relación contractual entre la creadora, la plataforma y los intermediarios.

Qué documentación conviene conservar ante un reclamo de ARCA

Ante una notificación por presuntos ingresos no declarados, la documentación resulta fundamental para verificar los montos y responder a los requerimientos del organismo.

Entre los elementos que pueden ayudar a reconstruir las operaciones se encuentran:

Extractos bancarios y de billeteras virtuales: permiten identificar los importes efectivamente recibidos y los movimientos posteriores.

Historiales de pagos de la plataforma: sirven para contrastar la facturación registrada con las liquidaciones realizadas.

Contratos con agencias e intermediarios: pueden precisar las comisiones, las tareas delegadas y la distribución de los ingresos.

Comprobantes de transferencias: ayudan a determinar quién recibió los fondos y cómo se repartieron.

Conversaciones y comunicaciones comerciales: pueden aportar contexto sobre los acuerdos y la administración de las cuentas.

Facturas y declaraciones tributarias: permiten contrastar las operaciones con los ingresos informados al fisco.

Si una persona recibe una intimación, es importante revisar el período fiscal reclamado, el origen del cálculo y los plazos de respuesta. Un contador con experiencia en ingresos del exterior puede ayudar a evaluar la documentación y determinar qué pasos corresponden. Si existen controversias sobre contratos, intermediarios o responsabilidades, también puede ser necesario asesoramiento legal.

Una cuestión que va más allá de OnlyFans

El caso expone un desafío propio de la economía digital: una actividad puede desarrollarse mediante una plataforma extranjera, utilizar intermediarios para administrar los cobros y generar registros que no siempre reflejan de manera sencilla cuánto dinero recibió cada participante.

La cuestión no se limita a las creadoras de contenido para adultos. Otros trabajadores independientes, productores digitales y prestadores de servicios que cobran desde el exterior también pueden necesitar documentar sus operaciones y determinar correctamente sus obligaciones tributarias.

Sin embargo, cada actividad tiene particularidades. No corresponde trasladar automáticamente las conclusiones de este caso a todas las personas que trabajan con plataformas internacionales.