Los nuevos motivos por los cuales el ARCA te puede sancionar

Desde este 2025, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), ex AFIP, endureció los controles sobre transferencias, saldos bancarios y consumos digitales. A través de la Resolución General 5512/2024, estableció nuevos montos mínimos a partir de los cuales bancos y billeteras electrónicas deben informar movimientos financieros, incluso si el dinero es transferido entre cuentas del mismo titular.

¿Qué montos están bajo la lupa?

Transferencias en billeteras virtuales : si superan los $2.000.000 , deben ser reportadas con todos los datos del emisor y receptor.

: si superan los , deben ser reportadas con todos los datos del emisor y receptor. Ingresos o gastos bancarios mensuales : si superan los $600.000 , también serán informados.

: si superan los , también serán informados. Saldos en cuentas: si al final del mes hay más de $1.000.000, se activan los controles.

Aunque parezca una operación rutinaria, mover dinero entre tus propias cuentas podría activar una alerta si superás estos límites y no podés justificar el origen de los fondos.

¿Qué pasa si me sancionan?

ARCA puede pedir documentación respaldatoria (recibos de sueldo, facturas, contratos, etc.). Si no respondés o no podés demostrar de dónde viene el dinero, las consecuencias incluyen multas, bloqueo preventivo de cuentas y derivación del caso a la UIF (Unidad de Información Financiera).

Esto aplica también para movimientos con criptomonedas o divisas extranjeras, donde se puede exigir inscripción ante ARCA o certificación contable.

¿Cómo evitar problemas?

Especialistas recomiendan llevar un registro ordenado de ingresos y egresos, guardar documentación que acredite cada operación y no subestimar los movimientos «entre cuentas propias».

El objetivo oficial es combatir la evasión y el lavado. La falta de papeles también puede generar problemas, incluso sin haber cometido una infracción real.