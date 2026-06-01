El exsenador nacional por Entre Ríos, Edgardo Kueider, comenzará a ser juzgado este lunes en Paraguay por el presunto delito de contrabando en grado de tentativa, luego de haber sido detenido en diciembre de 2024 cuando intentaba ingresar al país vecino con más de 200 mil dólares sin declarar.

El proceso judicial también alcanza a su pareja y exsecretaria, Iara Guinsel, quien fue arrestada junto al exlegislador durante el procedimiento realizado en el Puente Internacional de la Amistad, que conecta Brasil con Paraguay.

El juicio comenzará a las 8 de la mañana y estará a cargo de un tribunal especializado en delitos económicos. La acusación sostiene que ambos intentaron ingresar al territorio paraguayo con más de 211.000 dólares, 640.000 guaraníes y cerca de cuatro millones de pesos argentinos sin realizar la correspondiente declaración aduanera.

Más de un año bajo prisión domiciliaria

Desde su detención, ocurrida el 4 de diciembre de 2024, Kueider y Guinsel permanecen bajo prisión domiciliaria en Asunción. Durante ese período residieron en distintos inmuebles de la capital paraguaya mientras avanzaba la investigación.

El exsenador sostuvo en reiteradas oportunidades que el dinero secuestrado no le pertenecía y aseguró que formaba parte de operaciones comerciales que realizaba su acompañante.

En caso de ser encontrado culpable, podría recibir una pena de hasta dos años y medio de prisión, aunque la Justicia paraguaya deberá considerar el tiempo que ya cumplió bajo arresto domiciliario.

Las causas que también enfrenta en la Argentina

Mientras avanza el proceso en Paraguay, Kueider continúa involucrado en investigaciones judiciales en la Argentina.

El exlegislador es investigado por presunto enriquecimiento ilícito, además de otros delitos vinculados a su paso por la función pública. Una de las causas tramita en Entre Ríos y otra en los tribunales federales de San Isidro.

La jueza Sandra Arroyo Salgado solicitó su extradición y lo imputó por delitos como lavado de activos, cohecho, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública y tráfico de influencias.

Según la investigación judicial, Kueider habría utilizado estructuras societarias para adquirir bienes que no guardarían relación con sus ingresos declarados.

La extradición deberá esperar

Aunque la Justicia paraguaya ya manifestó su conformidad con un eventual traslado del exsenador a la Argentina, estableció una condición: primero deberá finalizar el juicio por contrabando que enfrenta en ese país.

Por ese motivo, el desarrollo y eventual desenlace del proceso que comienza este lunes será determinante para definir los próximos pasos judiciales del exlegislador entrerriano, tanto en Paraguay como en la Argentina.