El Gobierno nacional avanzó con una nueva actualización de las tasas aeroportuarias que cobran los aeropuertos argentinos y el impacto se sentirá directamente en el bolsillo de los pasajeros. La medida, impulsada por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), generará un incremento en los costos operativos de las líneas aéreas y, como consecuencia, habrá aumentos en los precios de los pasajes de avión.

La decisión se da en un contexto de fuerte ajuste económico y búsqueda de recomposición de ingresos en el sistema aeronáutico. Según trascendió, la actualización alcanza tanto a vuelos de cabotaje como internacionales y repercutirá especialmente en temporadas de alta demanda turística, donde las tarifas ya muestran fuertes subas, de cara al inicio del Mundial 2026.

Tal como informó previamente Mejor Informado, el incremento responde a una revisión de los valores aeroportuarios que permanecían retrasados frente a la inflación acumulada. Desde el sector sostienen que las tasas estaban desactualizadas y que era necesario adecuarlas a los costos actuales de operación y mantenimiento aeroportuario.

Qué cambiará para quienes viajen en avión

El impacto concreto será un encarecimiento del precio final de los tickets. Aunque el porcentaje variará según el destino y la aerolínea, las empresas ya anticipan que parte del nuevo costo será trasladado al pasajero.

En vuelos de cabotaje, el aumento podría sentirse especialmente en rutas turísticas y regionales, donde el precio final del boleto depende en gran medida de impuestos y cargos adicionales. En los vuelos internacionales, el impacto sería aún mayor debido a la combinación de tasas aeroportuarias, costos dolarizados y carga impositiva.

Para muchas familias, viajar en avión podría volver a convertirse en una opción menos accesible, sobre todo de cara a las vacaciones de invierno y la próxima temporada de verano.

El argumento oficial y las críticas del sector

Desde el Gobierno nacional sostienen que la actualización busca garantizar el funcionamiento del sistema aeroportuario y mejorar la infraestructura aérea. También remarcan que parte de los fondos permitirá sostener servicios de seguridad operacional y modernización tecnológica.

Sin embargo, operadores turísticos y cámaras vinculadas al transporte aéreo advirtieron que el nuevo esquema podría afectar la demanda de pasajeros. En un escenario de caída del consumo y pérdida del poder adquisitivo, temen que muchas personas opten por reducir viajes o trasladarse por vía terrestre.

Las aerolíneas, en tanto, aseguran que enfrentan un escenario complejo por el aumento de costos en dólares, combustible, mantenimiento y servicios aeroportuarios.

Un nuevo factor de presión sobre la inflación

El incremento de las tasas aeroportuarias también suma presión sobre la inflación en el rubro transporte. Durante los últimos meses, los pasajes aéreos ya habían registrado fuertes variaciones debido a la liberación tarifaria, la suba del dólar y el incremento de costos operativos.

Especialistas advierten que el encarecimiento del transporte impacta de manera indirecta en actividades vinculadas al turismo, hotelería, gastronomía y economías regionales que dependen de la conectividad aérea.

Además, el nuevo ajuste podría generar repercusiones políticas y económicas en provincias con fuerte movimiento turístico, donde el avión resulta clave para sostener la actividad comercial y el ingreso de visitantes.