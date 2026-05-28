La Justicia argentina volvió a emitir un duro fallo contra empresas del sector aerocomercial por conflictos derivados de vuelos cancelados durante la pandemia de COVID-19. En esta oportunidad, una pasajera que había comprado dos tickets aéreos por unos US$500 logró una indemnización superior a los US$21 mil tras varios años de reclamos judiciales.

La resolución fue dictada por la Sala II de la Cámara Civil y Comercial de Bahía Blanca, que ratificó una sentencia previa contra la plataforma de viajes Despegar y la línea de bandera Aerolíneas Argentinas. El conflicto se originó luego de que la clienta no pudiera utilizar ni reprogramar los vuelos contratados antes de las restricciones sanitarias globales.

Qué incluyó la demanda judicial

La demanda judicial incluyó reclamos por daños y perjuicios, incumplimiento contractual y daño moral. Según trascendió, la pasajera había adquirido los vuelos en 2019 y, tras las cancelaciones provocadas por la emergencia sanitaria, nunca obtuvo respuestas satisfactorias por parte de las empresas involucradas.

Tal como reproduce Ladevi en su portal (https://argentina.ladevi.info), la mujer inició acciones legales luego de atravesar reiteradas dificultades para reprogramar el viaje o recuperar el dinero abonado. Con el avance de la causa, la Justicia entendió que existió una vulneración a los derechos del consumidor y responsabilizó tanto a la agencia intermediaria como a la compañía aérea por las fallas en la prestación del servicio.

Incumplimiento y trato inadecuado

El fallo ratificó que ambas firmas incumplieron obligaciones básicas vinculadas a la información, atención y solución efectiva del conflicto. Los magistrados señalaron que la pasajera quedó atrapada en un circuito de respuestas insuficientes y demoras prolongadas.

En ese marco, la Cámara confirmó una indemnización cercana a los 30 millones de pesos —equivalentes actualmente a más de US$21 mil— muy por encima del valor original de los pasajes adquiridos. La resolución incluyó compensaciones por daño moral y perjuicios económicos derivados del incumplimiento contractual.

El caso se suma a otros antecedentes judiciales recientes en Argentina vinculados con cancelaciones aéreas durante la pandemia. Distintos tribunales del país ya habían sancionado a empresas del rubro por incumplimientos relacionados con devoluciones, reprogramaciones y atención al consumidor.

Crecen los antecedentes judiciales contra agencias y aerolíneas

En los últimos años, múltiples fallos comenzaron a consolidar una línea jurisprudencial favorable a usuarios afectados por cancelaciones masivas de vuelos. En varias causas, la Justicia entendió que las empresas no podían desligarse de sus obligaciones contractuales pese al contexto extraordinario generado por la pandemia.

Especialistas en derecho del consumidor sostienen que estas resoluciones refuerzan la obligación de brindar soluciones claras, rápidas y transparentes a los pasajeros ante contingencias operativas o sanitarias.