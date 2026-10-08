El Grupo Stellantis encendió las alarmas en el sector industrial. Herlander Zola, presidente de la compañía para América del Sur, admitió que el grupo no descarta cerrar una o incluso las dos plantas que opera en la Argentina. Las dos fábricas emplean a unas 5.000 personas.

"Tenemos dos plantas allí. Dependiendo del mercado, las reglas y la competitividad de los productos, podríamos trasladarnos de una a otra, mantener ambas, cerrar una y conservar la otra, o cerrar ambas. El costo de la mano de obra en Argentina es prácticamente el doble que en Brasil. Todo puede suceder", afirmó Zola en una entrevista con el medio brasileño Exame.

Las plantas en juego

Stellantis opera dos complejos industriales en el país. La planta de El Palomar, en la provincia de Buenos Aires, fabrica los modelos Peugeot 208 y 2008. La planta de Ferreyra, en Córdoba, produce el Fiat Cronos y las camionetas Fiat Titano y RAM Dakota.

La situación de El Palomar es la más complicada. La compañía ya eliminó un turno de producción y abrió un plan de retiros voluntarios que habría sido aceptado por entre 500 y 600 operarios.

El avance de las importaciones

Zola vinculó los ajustes con la caída de la participación de Peugeot en el mercado argentino. La marca pasó de tener cerca del 9% de cuota a rondar el 5%.

"Era el mercado más importante de la región para la marca. Esta caída por sí sola explica los ajustes que debimos realizar en Palomar, de donde provenía la mayor parte de nuestro volumen", explicó el ejecutivo.

El directivo también apuntó contra el avance de los vehículos importados: "Con el mercado cerrado, funcionaba y nos daba un buen nivel de competitividad. Pero con el mercado abierto, definitivamente nos deja fuera de juego".

Herlander Zola, titular de Stellantis Sudamérica.

"El avance chino se produjo a un ritmo vertiginoso, y todas las marcas que producían en Argentina sufrieron en el mercado interno. No fueron solo los chinos: los autos producidos en Brasil también comenzaron a ingresar con mucha más competitividad", agregó.

Brasil, la variable que define todo

Zola aclaró que cualquier decisión industrial no dependerá únicamente de Argentina. La compañía toma sus decisiones con una mirada regional y Brasil concentra el 65% del volumen de Stellantis en Sudamérica.

"Hasta que no tengamos certeza sobre lo que sucederá en el mercado brasileño, es difícil tomar decisiones industriales seguras en Sudamérica", sostuvo el ejecutivo. Las declaraciones se producen a menos de tres semanas del balotaje presidencial brasileño del 25 de octubre, que enfrentará a Flávio Bolsonaro con Lula da Silva.

Las inversiones recientes que contrastan con la advertencia

La advertencia de Zola contrasta con las millonarias inversiones que el grupo realizó en los últimos años. En septiembre de 2024, Stellantis anunció US$385 millones para transformar la planta de Ferreyra en un polo de producción de pickups.

El proyecto permitió incorporar la Fiat Titano y la RAM Dakota, además de avanzar con la fabricación local del motor turbodiésel Multijet 2.2, previsto para enero de 2027. El plan contempló la creación de 1.800 puestos de trabajo.

En El Palomar, la compañía destinó US$270 millones** para producir el **Peugeot 2008**, inversión que se sumó a otros **US$320 millones previos para fabricar el 208.