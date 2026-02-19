La empresa automotriz Stellantis anunció la suspensión de actividades en su planta ubicada en El Palomar, partido de Tres de Febrero, durante ocho días en febrero. Esta medida afectará la producción de vehículos de las marcas Peugeot, Citroën y Ram, en un contexto de caída sostenida de la fabricación automotriz en el país.

El cese de operaciones se llevará a cabo en dos períodos: del 18 al 20 y del 23 al 27 de febrero. La planta retomará su ritmo habitual de trabajo el lunes 2 de marzo. Durante estos días, se realizarán tareas de mantenimiento y ajustes operativos para garantizar la provisión de piezas e insumos necesarios para la reanudación de la producción.

En El Palomar se fabrican actualmente los modelos Peugeot 208, 2008 y Partner, junto al furgón Citroën Berlingo. La compañía aclaró que esta suspensión responde a una "adecuación estacional de la dinámica productiva y del mercado" y aseguró que "no implica modificaciones en la estructura ni en los planes futuros de la compañía".

El acuerdo firmado con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) el 3 de febrero establece que durante el período de inactividad el personal bajo convenio cobrará una compensación equivalente al 70% de sus haberes habituales.

Esta suspensión se suma a una medida similar tomada en diciembre de 2025, cuando Stellantis adelantó las vacaciones de todo su personal y mantuvo la planta cerrada durante ese mes, reanudando actividades el 5 de enero. En esa ocasión, el receso fue más prolongado que el de otras terminales del grupo.

La decisión de frenar la producción ocurre en un contexto de retracción del sector automotor argentino. Según el último reporte de la Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA), en enero de 2026 se produjeron 20.998 vehículos, una caída del 20,7% respecto a diciembre y del 30,1% frente a enero de 2025, cuando se registraron 30.058 unidades fabricadas.

Stellantis detiene producción en El Palomar por ocho días en febrero

El promedio diario de producción durante enero fue de 1.750 vehículos. ADEFA atribuyó la caída a factores logísticos y de calendario, como tres días menos de producción y la concentración de vacaciones en ese mes. El año 2025 cerró con una fabricación total de 490.876 unidades, un descenso del 3,1% respecto a 2024.