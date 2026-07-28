El Banco Central de la República Argentina (BCRA) interrumpió este martes una racha de 135 ruedas consecutivas con compras de dólares en el mercado cambiario y, por primera vez en 136 días, no intervino en el Mercado Libre de Cambios (MLC). Se trata apenas de la segunda jornada de 2026 en la que la autoridad monetaria no adquirió divisas, algo que solo había ocurrido el 2 de enero.

Desde el organismo explicaron que durante la jornada hubo fuertes compras del sector energético, por lo que el BCRA decidió mantenerse al margen del mercado.

A pesar de esta pausa, la entidad destacó que el ritmo de acumulación de reservas durante julio continúa siendo superior al promedio del año. Según precisó, las compras diarias promedian US$116 millones en lo que va del mes, frente a los US$97 millones por rueda que registra el acumulado anual.

Cómo están las reservas del Banco Central

Las reservas internacionales cerraron la jornada en US$48.931 millones, lo que representó una caída diaria de US$234 millones. La ausencia de intervención fue seguida de cerca por los operadores financieros.

El economista Salvador Di Stefano consideró que la decisión constituye una señal relevante sobre la política cambiaria. "Primer día del año que el BCRA no compró, es toda una señal. Si compraba el dólar terminaba en $1500, pero terminó en $1498. Evidentemente, el Banco Central se siente cómodo con el dólar en estos niveles", publicó en su cuenta de X.

Además, Di Stefano advirtió que una cotización más baja podría desalentar la liquidación de exportaciones del sector agropecuario.

La decisión llegó apenas un día después de la visita al país de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, quien respaldó públicamente la estrategia de acumulación de reservas impulsada por el Gobierno.

Durante una conferencia de prensa junto al ministro de Economía, Luis Caputo, Georgieva elogió el fortalecimiento de la posición externa argentina y alentó al Banco Central a continuar comprando divisas. "Sigan comprando, sigan comprando", afirmó, al tiempo que aseguró que no le preocupa la capacidad de pago de la Argentina.

Por su parte, el operador Gustavo Quintana explicó que la rueda cambiaria tuvo un volumen moderado y escasas variaciones. El dólar oficial marcó un mínimo de $1497 al inicio de la jornada, alcanzó un máximo de $1502 a media mañana y luego volvió a retroceder hacia el cierre.

El Banco Central mantiene el techo de la banda cambiaria en $1841,16, por lo que la cotización oficial permanece $343,16 por debajo de ese límite, una diferencia equivalente al 22,9%.

Este esquema de bandas continúa siendo uno de los principales instrumentos de referencia para la política cambiaria, mientras el Gobierno avanza en el debate sobre una futura reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.