El diputado provincial de Entre Ríos Juan Manuel Rossi quedó en el centro de una polémica después de que se viralizara un video que lo muestra llevándose un objeto a la nariz durante una sesión legislativa. El legislador de Juntos por Entre Ríos negó rotundamente haber consumido estupefacientes y aseguró que se trataba de una birome que usaba para rascarse el ombligo.

Las imágenes corresponden a la sesión ordinaria Nº 11 de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, que tuvo lugar el miércoles 29 de julio. Sin embargo, el material se viralizó dos meses después, este martes, a través de una cuenta parodia en la red social X.

El insólito descargo del diputado Rossi

Ante la repercusión del video, Rossi salió a responder públicamente en sus redes sociales.

"Estoy siendo víctima de una operación en redes en donde intentan dañar mi imagen diciéndome 'falopero'. En el video original se ve con claridad que es una birome, la cual uso para rascarme el ombligo", expresó el legislador.

El diputado también apuntó contra sectores de la oposición provincial.

"Son los mismos operadores berretas del PJ kirchnerista que se dedican a hacer operaciones contra el gobernador de nuestra provincia y sus funcionarios", sostuvo en su descargo.

El desafío del examen toxicológico

Rossi redobló la apuesta y propuso un desafío público para zanjar las sospechas. "Les propongo algo: yo me hago hoy mismo un examen toxicológico y ustedes les explican a los entrerrianos la condena por corrupción de Urribarri, los contratos truchos de la Legislatura y todas las causas que todavía investigan qué hicieron con la plata de los entrerrianos", afirmó.

Y cerró con un desafío directo a sus cuestionadores:

"Yo doy la cara. ¿Ustedes se animan?".

La denuncia por manipulación con inteligencia artificial

La controversia dio un giro inesperado cuando Mauricio Colello, secretario General de la Gobernación de Entre Ríos, salió en defensa de Rossi y denunció que las imágenes fueron manipuladas con inteligencia artificial. "Manipular con IA un video para inventar una acusación y tratar de destruir a una persona cruza todos los límites", escribió Colello en sus redes sociales.

"No todo vale en política, mucho menos en la vida. Cuando del otro lado no hay ideas ni propuestas, queda esto", agregó el funcionario, quien expresó su "solidaridad con @juanrossips". Hasta el momento, la denuncia de Colello sobre el uso de IA surge de su declaración pública y no de una pericia técnica independiente difundida sobre el archivo.

La polémica por el video del diputado Rossi en plena sesión continúa generando repercusiones en el ámbito político entrerriano. Mientras el legislador insiste en su inocencia y ofrece un examen toxicológico, el debate sobre la manipulación de imágenes con inteligencia artificial suma un nuevo capítulo.