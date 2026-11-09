Borges, Gardel y el Martín Fierro: las referencias que eligió León XIV para hablar de la identidad argentina

El papa León XIV pisó suelo argentino y destacó la identidad del país, al señalar que la historia nacional fue construida por generaciones que dejaron una herencia cultural, social y espiritual. En sus primeras palabras tras su llegada, el Sumo Pontífice resaltó expresiones de la cultura argentina como el Martín Fierro de José Hernández, la obra de Jorge Luis Borges y el tango de Carlos Gardel como símbolos reconocidos más allá de las fronteras.

León XIV arribó a la Argentina a las 16.33, en el marco de su gira apostólica por Sudamérica, y permanecerá en el país hasta el próximo miércoles 11 de noviembre. Luego de su llegada, brindó un mensaje al pueblo argentino desde el Palacio Libertad, donde reflexionó sobre la formación de una patria y el valor de las generaciones que la construyeron.

“Ninguna generación comienza la patria desde cero”

Durante su discurso, el Papa expresó su alegría por llegar a una tierra “donde todos han contribuido para formarla”. En ese sentido, remarcó que “ninguna generación comienza la patria desde cero” y sostuvo que cada época recibe una historia que debe cuidar y enriquecer.

Para explicar esa idea, León XIV recurrió a distintos símbolos de la identidad argentina. “Argentina ha sabido expresarse con una voz reconocible mucho más allá de sus fronteras: en el Martín Fierro de José Hernández; en las páginas de Jorge Luis Borges y de tantos escritores que han enriquecido la lengua española con acentos rioplatenses”, afirmó.

El Pontífice también mencionó al tango como una de las expresiones culturales que representan al país. Señaló que nació “del encuentro de barrios, puertos y procedencias diversas”, y destacó su capacidad para reflejar una parte de la historia argentina.

La cultura argentina como una herencia colectiva

León XIV amplió su mirada sobre la identidad nacional y sumó otras expresiones como la música, las tradiciones del interior, el teatro y hasta el mate compartido. Según explicó, esos gestos cotidianos forman parte de una memoria colectiva que se transmite entre generaciones.

“Son expresiones distintas de una misma memoria colectiva, recibida de generaciones anteriores y confiada también a la creatividad de quienes vienen después”, sostuvo el Papa al referirse a la cultura argentina.

El Sumo Pontífice agrupó esas definiciones bajo el concepto de herencia, una palabra que, según explicó, también está profundamente vinculada con la fe cristiana. “Su huella atraviesa la memoria de la nación y permanece viva en innumerables argentinos que han encontrado en el Evangelio una fuente de sentido, esperanza y fraternidad”, afirmó.

Un llamado al diálogo y a la convivencia

En el cierre de esa parte de su mensaje, León XIV reflexionó sobre la importancia de aprender a convivir dentro de una sociedad con diferencias. El Papa sostuvo que una misma herencia compartida no elimina las distintas miradas, sino que puede transformarlas en una oportunidad de encuentro.

“Compartir una misma herencia exige también aprender a convivir, aun cuando existan diferencias de pensamiento”, expresó. Además, agregó que la historia demuestra cuánto puede crecer un pueblo cuando esas diferencias se convierten en “ocasión de diálogo y encuentro”.