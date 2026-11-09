La emotiva frase del papa León XIV sobre Francisco: “Vengo a la patria donde comenzó una historia”

Durante su primer discurso en la Argentina, León XIV dedicó un momento especial a recordar a Francisco y destacó el vínculo del anterior pontífice con el país. Ante autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático reunidos en el Palacio Libertad, señaló que llegaba a “la patria donde el Papa Francisco comenzó una historia que después habría de entrelazarse con la de toda la Iglesia”.

El Papa explicó que su visita tenía un significado particular por suceder a un pontífice argentino que durante doce años llevó consigo la memoria, las personas y la fe recibida en su tierra natal. En ese sentido, definió su llegada como “el camino inverso” al recorrido por Francisco, al volver al lugar donde comenzó su historia antes de asumir el ministerio petrino.

“Hoy, al sucederle en el ministerio petrino, recorro en cierto modo el camino inverso y vengo a la patria donde el Papa Francisco comenzó una historia que después habría de entrelazarse con la de toda la Iglesia”, expresó.

León XIV vinculó la figura de Francisco con la identidad argentina y con la herencia que cada generación recibe y debe transmitir. En su mensaje sostuvo que ningún pueblo comienza desde cero, sino que construye sobre los vínculos, las instituciones, la cultura y los valores que fueron formando su historia.

El Pontífice destacó el legado de Francisco y su vínculo permanente con Argentina.

En ese marco, retomó una frase que Francisco había dirigido a los argentinos en 2016: “Que el Señor los haga crecer como pueblo”, y la utilizó para cerrar su primer mensaje en el país. Para León XIV, esa idea resume el desafío de fortalecer una comunidad basada en la unidad y el bien común.

La memoria de Francisco presente durante la visita

La referencia al anterior Papa estuvo presente desde el inicio de la visita de León XIV a la Argentina. El pontífice llegó al país como parte de su viaje apostólico por América Latina y desarrolló una agenda con actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján, lugares vinculados con la historia religiosa argentina.

Además del recuerdo expresado en su discurso, la agenda de León XIV incluye momentos de homenaje a Francisco, entre ellos una oración especial en la Catedral Metropolitana junto a miembros de la Iglesia argentina.

Con sus palabras, León XIV buscó remarcar la continuidad entre ambos pontificados y la importancia de preservar una herencia espiritual y cultural que, según planteó, debe servir como base para construir el futuro de la Argentina.