Argentina mantiene los preparativos para recibir al papa León XIV, pese a la incertidumbre que abrió su estado de salud tras una intervención quirúrgica en Roma. El canciller Pablo Quirno aseguró que la organización continúa y remarcó que el Gobierno espera la recuperación del pontífice antes de conocer una definición sobre el viaje.

“Seguimos con mucha atención lo que estaba sucediendo con la salud del Papa y las buenas noticias que parecen estar viniendo tras la intervención a la que fue sometido”, expresó Quirno durante una entrevista con Jonatan Viale en Radio Rivadavia.

Consultado sobre cuándo se definirá la visita, el ministro de Relaciones Exteriores sostuvo que la prioridad es la salud de León XIV. También aclaró que la decisión final corresponde al Vaticano y que la Argentina respetará lo que determine el pontífice.

“Son decisiones que tomará el Vaticano. Seguramente habrá que esperar la recuperación”, señaló. Según explicó, antes de la intervención, la intención del Papa era concretar una visita muy esperada por los argentinos, aunque ahora será necesario aguardar nuevas definiciones.

Quirno confirmó que continúan las reuniones con el Vaticano

El canciller aseguró que los preparativos no se detuvieron y que los equipos siguen trabajando para hacer posible el viaje. Como parte de esa tarea, indicó que el lunes mantuvieron una reunión con representantes del Vaticano para revisar detalles de la visita.

Además, señaló que este martes recibieron instrucciones de la Anunciatura Apostólica con requerimientos para avanzar en la organización. “Todos trabajamos para que la visita suceda”, afirmó.

Quirno también dejó en claro que el Gobierno está dispuesto a adaptarse a las decisiones que tome la Santa Sede. La planificación seguirá su curso mientras esperan información sobre la recuperación del pontífice.

Argentina espera la decisión final sobre el viaje del Papa

El funcionario reconoció que la situación médica puede modificar los planes previstos. Por eso, evitó anticipar una fecha definitiva y reiteró que el Gobierno acompañará la decisión que adopte el Vaticano.

“Nosotros, obviamente, estamos a disposición de lo que decida el Vaticano y el Papa”, afirmó. Y agregó que, si finalmente el viaje no se concreta por este imprevisto, la Argentina seguirá dispuesta a recibirlo.

“Nos va a encontrar con los brazos abiertos para recibirlo”, concluyó el canciller, mientras continúan las tareas de coordinación a la espera de una definición sobre la visita.