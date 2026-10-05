El presidente de la Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados, Juan Fernando Brügge, encabezó una reunión informativa con representantes de cámaras y asociaciones vinculadas al mercado asegurador. Los dirigentes plantearon las principales preocupaciones de la actividad y propusieron avanzar en políticas públicas que permitan fortalecer al sector y su aporte al desarrollo económico.

Durante el encuentro participaron dirigentes y representantes del ámbito asegurador. Entre ellos Ignacio Sammarra, secretario de la Asociación Argentina de Productores Asesores de Seguros (AAPAS); Nicolás Saurit, presidente de la entidad; Gabriela Bruzzese, vicepresidenta; Christian Charwath y Julián Niccoló, vocales. También Fabiana Compiani, vocal de FIDESEG, y Graciela Susana Testón, presidenta de AIDA.

El seguro como herramienta del comercio

"Hoy recibimos en la Comisión de Comercio a diferentes cámaras y asociaciones vinculadas con el mercado de seguros. Nos expresaron sus inquietudes, principalmente vinculadas a cómo está la situación del mercado de seguros, especialmente de cara a las necesidades que tiene el sector y a su relación con el comercio y las pequeñas y medianas empresas", señaló Brügge.

Brügge recibió a representantes del mercado asegurador

Durante la reunión, los representantes del sector explicaron que el seguro constituye una herramienta directamente vinculada con la actividad comercial y productiva. En ese sentido, remarcaron que el seguro de transporte resulta fundamental para el comercio exterior. Mientras que las coberturas de responsabilidad civil y caución también tienen incidencia directa en el funcionamiento de las empresas.

La necesidad de previsibilidad

Uno de los ejes planteados estuvo relacionado con la necesidad de contar con mayor previsibilidad en la actividad aseguradora. Los representantes de AAPAS señalaron que el seguro es un contrato de alta complejidad y una promesa de pago frente a determinados acontecimientos. Su cumplimiento recién puede evaluarse al momento de producirse un siniestro.

Por ese motivo, destacaron la importancia de contar con productores asesores debidamente capacitados y con compañías aseguradoras que mantengan condiciones adecuadas de solvencia. Según los datos expuestos durante la reunión, aproximadamente el 70% de los seguros en Argentina se canaliza a través de productores asesores. Actualmente suman 52.999 en todo el país.

Las cifras del mercado asegurador

Otro de los puntos analizados fue el nivel de desarrollo del mercado argentino. De acuerdo con la información presentada, durante 2025 la actividad aseguradora registró primas emitidas por aproximadamente 18.500 millones de dólares. Equivalen al 3,06% del Producto Bruto Interno.

Los representantes del sector señalaron que este nivel se encuentra por debajo del promedio regional, ubicado en el 3,19%. Vincularon esa situación con los vaivenes económicos y con la falta de políticas público-privadas que faciliten el crecimiento de la actividad.

El potencial para el financiamiento de largo plazo

La reunión también permitió analizar el papel que puede desempeñar el mercado asegurador en la generación de financiamiento de largo plazo. En particular, se destacó el potencial de los seguros de vida y retiro para generar fondos que puedan ser destinados a inversiones con horizontes de 20 o 30 años. Incluyendo el financiamiento hipotecario.

Los representantes del sector mencionaron la experiencia de otros países de la región. Plantearon la posibilidad de desarrollar mecanismos que permitan canalizar esos fondos hacia el crédito para vivienda y hacia inversiones productivas.

El impacto en las PyMEs

También se puso especial énfasis en las pequeñas y medianas empresas. Según explicaron, un mercado asegurador más desarrollado podría contribuir a generar capital de largo plazo para el sector productivo. Frente a un esquema en el que actualmente las PyMEs suelen acceder a financiamiento a 30, 60 o 90 días.

Los empresarios y representantes del mercado asegurador remarcaron además que las consecuencias de un siniestro pueden exceder ampliamente a la empresa afectada. Una PyME que deja de operar puede comprometer puestos de trabajo, afectar a sus proveedores y distribuidores y generar un impacto sobre la recaudación tributaria.

Durante el encuentro también se hizo referencia a casos recientes de siniestros de magnitud. Entre ellos los registrados en Bahía Blanca y Spegazzini. Fueron utilizados como ejemplos para dimensionar el impacto económico que puede tener la falta de cobertura.

Una mesa de trabajo conjunta

Al finalizar la reunión, Brügge destacó la importancia de escuchar a los distintos sectores que forman parte de la actividad económica. Señaló que las inquietudes planteadas serán tenidas en cuenta en el trabajo de la Comisión de Comercio.

"Desde la Comisión queremos escuchar a todos los sectores y conocer de primera mano cuáles son sus necesidades y preocupaciones. El mercado asegurador tiene una relación directa con el comercio, las PyMEs y la actividad productiva, por lo que resulta importante analizar qué herramientas legislativas y de política pública pueden contribuir a su desarrollo", afirmó el diputado.

En ese marco, los representantes del sector propusieron avanzar en una mesa de trabajo conjunta con legisladores y cámaras empresarias. El objetivo es analizar iniciativas vinculadas con la actividad aseguradora y su impacto sobre el comercio y la economía nacional.