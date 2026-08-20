Buscan convertir en delito el manejo bajo los efectos del alcohol: qué propone el proyecto

Un proyecto presentado en la Cámara de Diputados busca modificar el Código Penal para endurecer las sanciones contra quienes conduzcan bajo los efectos del alcohol y establecer que esta conducta pueda ser considerada un delito, incluso antes de que provoque una muerte o una lesión.

La iniciativa fue impulsada por los diputados nacionales de la Unión Cívica Radical (UCR) por Mendoza Pamela Verasay y Lisandro Nieri, y apunta a modificar el tratamiento penal de los delitos vinculados con la seguridad vial.

Qué cambia con la iniciativa presentada en Diputados

Actualmente, manejar con alcohol en sangre no constituye por sí mismo un delito penal y puede ser sancionado como una infracción de tránsito. El proyecto propone incorporar una figura específica para castigar la conducción alcoholizada cuando se superen determinados niveles de alcoholemia, con el objetivo de que la intervención penal pueda producirse antes de que una conducta de alto riesgo termine en una tragedia.

“Procuramos que el derecho penal pueda intervenir antes de que el riesgo creado por una conducción altamente peligrosa se transforme en una tragedia”, explicó Verasay al presentar la propuesta.

La legisladora sostuvo además que los umbrales previstos permitirían mantener diferenciadas las infracciones administrativas de aquellas conductas que, por el nivel de riesgo generado, deberían recibir una respuesta penal. El proyecto también plantea un cambio para los casos en los que una persona provoca una muerte o lesiones graves mientras conduce. Los autores de la iniciativa buscan elevar las penas y establecer el cumplimiento efectivo de prisión para determinados delitos viales, además de aumentar el período de inhabilitación para conducir.

Qué pasa con las condenas por hechos graves

La propuesta apunta especialmente a evitar que las condenas por hechos graves puedan cumplirse de manera condicional. “Queremos que el Código Penal refleje la gravedad de manejar borracho, de fugarse sin atender a la víctima, de violar las velocidades máximas”, sostuvo Verasay.

Otro de los cambios planteados está relacionado con la prescripción de las causas. Según los autores, actualmente una condena puede quedar alcanzada por el paso del tiempo mientras continúa siendo revisada por tribunales superiores. Para evitar esa situación, el proyecto propone que una sentencia que confirme una condena interrumpa el plazo de prescripción. De esta manera, el proceso no podría concluir únicamente por el transcurso del tiempo mientras la resolución judicial continúa bajo revisión.

“Cuando una conducta vial especialmente grave deja como consecuencia una muerte o una lesión irreversible, el ordenamiento debe contar con una respuesta penal adecuada”, señaló Verasay.

La iniciativa fue presentada en medio de los reclamos de familiares de víctimas de siniestros viales, uno de los sectores que desde hace años plantea la necesidad de endurecer las consecuencias penales para quienes conducen de manera altamente peligrosa.

El proyecto deberá ahora comenzar su recorrido legislativo en la Cámara de Diputados, donde será analizado en las comisiones correspondientes antes de definir si avanza hacia el recinto. La propuesta no implica todavía un cambio en la legislación vigente: para que manejar bajo los efectos del alcohol se convierta efectivamente en un delito deberá ser aprobada por el Congreso y posteriormente promulgada.