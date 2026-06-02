La investigación por el crimen de Agostina Vega sumó un nuevo procedimiento en las últimas horas. Por orden de la Justicia, fue allanada la vivienda de la madre de Claudio Gabriel Barrelier, el único detenido en la causa que investiga la muerte de la adolescente de 14 años.

El operativo se desarrolló en Córdoba y contó con la participación de efectivos policiales, peritos y personal de la División Canes, que intervino en la búsqueda de posibles elementos de interés para la investigación. La medida se enmarca dentro de la serie de diligencias impulsadas por la fiscalía luego del hallazgo del cuerpo de Agostina en un descampado de barrio Ferreyra y de las pruebas reunidas durante los últimos días.

Fuentes vinculadas a la causa indicaron que el objetivo fue profundizar la recolección de evidencias y verificar si existían elementos que pudieran aportar información sobre los movimientos realizados por Barrelier antes y después de la desaparición de la adolescente.

La participación de los perros especializados respondió a la necesidad de inspeccionar distintos sectores de la propiedad y reforzar la búsqueda de rastros que puedan resultar relevantes para el expediente.

En paralelo, los investigadores continúan analizando registros de cámaras de seguridad, pericias telefónicas y testimonios incorporados durante las últimas jornadas. Entre las pruebas más recientes aparece un video que muestra el recorrido del vehículo utilizado por el acusado hacia la zona donde fue encontrado el cuerpo.

La fiscalía mantiene distintas líneas de trabajo abiertas mientras busca reconstruir con precisión los hechos ocurridos entre la desaparición de Agostina y el hallazgo de sus restos.

Por el momento no trascendieron resultados oficiales del allanamiento, aunque las actuaciones quedaron incorporadas al expediente y serán evaluadas junto con el resto de las pruebas reunidas en la investigación.