El nuevo régimen de Inocencia Fiscal incorpora beneficios para los contribuyentes de mayores ingresos que adhieran al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias. La clave está en la eliminación de las restricciones que existían para poder ingresar a este régimen. Con este beneficio, el Gobierno espera que los grandes contribuyentes ingresen sus dólares que aún tienen fuera y permanecen fuera de la economía formal.

Entre las modificaciones propuestas se encuentra la eliminación de los topes establecidos para acceder al régimen simplificado. Actualmente, el sistema alcanza a personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país que cumplan con determinados requisitos. Entre ellos, un límite patrimonial.

La eliminación de los topes de ingreso y patrimonio

Ahora se eliminaron los topes de ingreso y patrimonio exigidos para adherirse al sistema. Hoy estaban establecidos en $1.000 millones y $10.000 millones, respectivamente. La Ley de Inocencia Fiscal busca así que los grandes contribuyentes regularicen sus dólares y los incorporen al circuito financiero formal.

Qué cambia con la Ley de Inocencia Fiscal: sin límites para el Régimen Simplificado

El proyecto prohíbe a los funcionarios poder utilizar los beneficios de este sistema. Pero no solo a los actuales. También a aquellos que estuvieron en funciones en los últimos cinco años. De esta manera, se busca evitar que quienes ocuparon cargos públicos accedan a los beneficios fiscales de la norma.

La redefinición de "discrepancia significativa"

El proyecto también redefine el concepto de "discrepancia significativa". Determina en qué circunstancias la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puede impugnar una declaración simplificada. Según la iniciativa, será considerada significativa una diferencia que implique un aumento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos de al menos 15% respecto de lo declarado por el contribuyente.

Pero agrega un filtro más. Establece que ARCA solo investigará si esa diferencia es superior a los 5 millones. Si es inferior a esa cifra, pero supera el 20%, el organismo no sancionará al contribuyente. De esta manera, la Ley de Inocencia Fiscal busca concentrar los controles en los casos de mayor relevancia económica.

La bancarización y la reducción de multas

Otro punto clave es la bancarización de todas las operaciones. Aunque se permitirá hasta 2027 la compra-venta de inmuebles por fuera de ese mecanismo. También se busca la reducción de multas para quienes se adhieran al régimen simplificado de ganancias. La norma apunta a incentivar la formalización de las operaciones y a premiar a los contribuyentes que regularicen su situación.

La Ley de Inocencia Fiscal representa un cambio profundo en el régimen simplificado. Busca captar los dólares fuera del sistema, ampliar la base de contribuyentes y reducir la evasión fiscal.