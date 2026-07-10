Un grupo de pasajeros afectados por cancelaciones de vuelos de Flybondi impulsa un amparo colectivo con el objetivo de reclamar la devolución del dinero de los pasajes y sumar a más personas que aseguran haber atravesado la misma situación.

La iniciativa es promovida por Vuelo Tarde – Derechos del Pasajero junto con el estudio jurídico Montoya & Asociados, que convocan a usuarios cuyos vuelos fueron cancelados y que, según sostienen, aún no recibieron el reintegro del importe abonado.

La medida judicial apunta a los pasajeros que aún no han recuperado lo que pagaron por los pasajes

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el amparo colectivo busca representar a pasajeros que pagaron un servicio que finalmente no fue prestado y que, pese a realizar los reclamos correspondientes, continúan sin recuperar el dinero de sus pasajes.

Desde la organización señalaron que miles de pasajeros habrían sufrido cancelaciones de vuelos que derivaron en viajes frustrados, vacaciones suspendidas, compromisos laborales perdidos y demoras o respuestas consideradas insuficientes respecto de los reembolsos.

La convocatoria está dirigida a quienes tenían vuelos contratados con Flybondi que fueron cancelados por la empresa y todavía no obtuvieron la devolución del importe abonado, independientemente del motivo del viaje, ya fuera por vacaciones, trabajo, estudios o cuestiones familiares.

Apuntan a que el planteo colectivo se utilice para pedir medidas de protección para los usuarios

Los impulsores del reclamo indicaron que el objetivo es concentrar los casos en una única acción judicial para fortalecer el planteo colectivo y solicitar medidas de protección para los pasajeros alcanzados.

Los interesados pueden contactarse por Whatsapp para que evalúen su caso

Quienes deseen adherirse al amparo pueden comunicarse con Vuelo Tarde a través del WhatsApp 11-6337-8872, donde analizarán cada caso para determinar si reúne las condiciones para incorporarse a la presentación judicial.

Desde la organización también solicitaron a los pasajeros afectados compartir la convocatoria para que más personas que aún esperan el reintegro de sus pasajes puedan conocer la existencia de la acción colectiva.