Neuquén endurece su postura contra Flybondi: multas millonarias, nuevas denuncias y reclamos a la ANAC

La paciencia de Neuquén con Flybondi parece haber llegado a su límite. Luego de una nueva cancelación de un vuelo con destino a Buenos Aires que dejó a unos 150 pasajeros sin poder viajar, la Dirección Provincial de Protección al Consumidor inició otro procedimiento administrativo contra la compañía y elevó el tono de sus cuestionamientos.

El director del organismo, Pablo Tomasini, aseguró que la Provincia seguirá aplicando sanciones económicas, aunque reconoció que el verdadero problema ya excede a la empresa y requiere una decisión de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

"Las multas las vamos a seguir aplicando porque es lo que corresponde por ley, pero no pensamos que con eso Flybondi vaya a corregir su conducta", afirmó en declaraciones en el programa La Segunda Mañana por AM550.

"El problema ya no se resuelve con multas"

Tomasini explicó que Defensa del Consumidor cuenta con dos mecanismos para actuar: inspecciones de oficio en el aeropuerto y las denuncias individuales de los pasajeros afectados. Sin embargo, consideró que esas herramientas ya resultan insuficientes frente a la reiteración de incumplimientos.

"Hay un problema con la ruta aérea que lo tiene que resolver la ANAC. Vamos a ejercer toda la presión necesaria para que el Estado nacional tome una decisión respecto de la ruta a Neuquén", sostuvo.

El funcionario remarcó que la provincia necesita una conectividad aérea confiable por el crecimiento económico impulsado por Vaca Muerta y la actividad turística.

"Neuquén necesita un transporte aéreo estable. La gente compra un pasaje con anticipación y tiene que tener la certeza de que va a viajar. No puede ser que 20 minutos antes le avisen que el vuelo fue cancelado", cuestionó.

Dos multas millonarias y más sanciones en camino

La Provincia ya aplicó dos sanciones de oficio contra la empresa: una por 178 millones de pesos y otra por 214 millones, además de múltiples expedientes iniciados por pasajeros perjudicados.

Según explicó Tomasini, ambas multas fueron apeladas por Flybondi y permanecen en la Justicia. No obstante, desde el 1 de junio cambió el criterio administrativo. "Ahora, para poder apelar una multa, primero van a tener que pagarla. Recién después podrán recurrir a la Justicia", explicó. El funcionario aclaró que las sanciones económicas buscan prevenir nuevos incumplimientos y no reparar directamente el daño sufrido por los pasajeros.

Por ese motivo, la Provincia impulsa una modificación de la Ley 2268 de Defensa del Consumidor para incorporar la figura del "daño directo", un mecanismo que permitiría ordenar una reparación económica inmediata cuando el perjuicio sea evidente.

"Si una persona compró un pasaje por 500 mil pesos y el vuelo no se realizó por responsabilidad de la empresa, queremos tener la herramienta para ordenar directamente esa devolución", ejemplificó.

"Si no pueden cumplir, que la ruta la opere otra empresa"

El director de Protección al Consumidor fue especialmente crítico con el rol de la ANAC, organismo al que responsabilizó por no garantizar el funcionamiento normal de las rutas aéreas. "No están haciendo con Flybondi lo que corresponde. Si la empresa no puede cumplir, que esas rutas se ofrezcan a otra compañía que sí pueda hacerlo", afirmó.

Además, adelantó que Neuquén impulsará una presentación conjunta en el Comité Federal de Defensa del Consumidor y, si es necesario, iniciará acciones formales ante la autoridad aeronáutica nacional.

El nuevo episodio ocurrido en Neuquén se da en medio de una delicada situación de Flybondi. El jueves la compañía canceló la totalidad de sus vuelos programados en el país luego de dejar en tierra los tres aviones que aún permanecían operativos.

La empresa atraviesa una compleja crisis financiera y operativa, con gran parte de su flota inmovilizada por problemas de mantenimiento, conflictos con contratos de leasing y deudas con proveedores. A esto se suma una denuncia penal por la cancelación de más de 2.500 vuelos que habría afectado a más de 350.000 pasajeros, además de reclamos laborales y un fuerte deterioro de su operación.

Cómo reclamar en Neuquén

Desde la Dirección Provincial de Protección al Consumidor solicitaron a todos los pasajeros afectados por cancelaciones o demoras que formalicen la denuncia.

Los reclamos pueden realizarse de manera presencial en la sede de Buenos Aires 35, en la ciudad de Neuquén, o a través de la Ventanilla Única Federal disponible en el sitio oficial del organismo. "Lo que queremos es muy simple: que las empresas aéreas cumplan con lo que le prometen a los pasajeros", concluyó Tomasini.