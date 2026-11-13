El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó los motivos detrás de la aceleración de la inflación de octubre, que alcanzó el 2,2% y superó en 0,3 puntos porcentuales el registro de septiembre. A través de una publicación en sus redes sociales, el funcionario señaló que uno de los principales factores estuvo relacionado con los cambios en el Régimen de Zona Fría, que impactaron en las tarifas de gas.

Según detalló, las modificaciones incidieron en la división de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que registró un aumento del 4,2% y fue la categoría con mayor incremento durante el mes. El ministro también buscó destacar el comportamiento de la inflación núcleo, que fue del 1,5%, mientras que los precios estacionales subieron 5,5% y los regulados, 2,9%.

Luis Caputo explicó los factores que incidieron en la aceleración de la inflación de octubre.

Caputo remarcó que la inflación núcleo tuvo su menor variación mensual desde julio de 2025 y sostuvo que, con excepción de ese mes, no se registraba un nivel tan bajo desde enero de 2018. También destacó que la media móvil de tres meses de ese indicador alcanzó su registro más reducido desde el mismo período.

En cuanto a la evolución interanual, el titular del Palacio de Hacienda señaló que el IPC acumuló un 33,1% en los últimos doce meses y que registró una desaceleración por tercer mes consecutivo. En ese desglose, la inflación núcleo llegó al 30,7%, mientras que los precios estacionales acumularon un 28,2% y los regulados, un 43,7%.

El ministro atribuyó parte de la suba del IPC a los cambios en el Régimen de Zona Fría.

Las modificaciones al régimen de Zona Fría redefinieron el alcance de los beneficios vinculados al consumo de gas y el esquema de compensaciones. De acuerdo con la explicación oficial, esos cambios tuvieron incidencia en el índice de octubre a través de las tarifas. El dato difundido por el INDEC también mostró que la inflación acumuló un 26,3% durante los primeros diez meses de 2026.