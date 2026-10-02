El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, aseguró que su país respalda al gobierno de Javier Milei y apuesta por el futuro económico de Argentina. Lo afirmó este jueves durante la segunda edición del Foro Argentina Andina, realizado en Tucumán, donde también presentó al Corredor Andes-Atlántico como una iniciativa estratégica para conectar la producción del norte con mercados internacionales.

“Estados Unidos está aquí, está presente, está comprometido y apuesta con fuerza al futuro de la Argentina”, sostuvo Lamelas durante su exposición. El diplomático agregó que Washington continuará acompañando al país si mantiene el rumbo de reformas impulsado por la administración de Milei.

El embajador vinculó ese respaldo con inversiones, tecnología e infraestructura. También planteó que el desafío argentino consiste en transformar la libertad económica en oportunidades concretas para la producción, el empleo y la llegada de capitales.

El Corredor Andes-Atlántico tendrá una línea de US$7.000 millones

Lamelas puso especial atención en el Corredor Andes-Atlántico, una iniciativa anunciada la semana anterior por Argentina y Estados Unidos. El proyecto busca conectar los recursos del noroeste argentino con la región andina, los puertos del Atlántico y los mercados internacionales.

Para ese objetivo, el Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos (Eximbank) pondrá a disposición una línea de crédito de hasta US$7.000 millones. El embajador sostuvo que ese financiamiento representa una señal de confianza de Washington hacia Argentina.

Lamelas también señaló que la línea podría extenderse hasta 2027 si Argentina continúa con las reformas económicas impulsadas por Milei. Según planteó, el financiamiento apunta a generar condiciones para nuevos proyectos de infraestructura y producción.

Durante el encuentro, además, destacó el potencial del norte argentino. Afirmó que la región puede convertirse en uno de los motores del crecimiento económico del país, con especial atención sobre sus recursos naturales y sus posibilidades de conexión con los mercados externos.

Lamelas destacó el litio y el cobre argentinos

El embajador estadounidense también se refirió al litio y al cobre como recursos estratégicos para la transformación tecnológica mundial. Según señaló, Argentina concentra hasta el 20% de las reservas mundiales de litio y posee importantes depósitos de cobre.

Para Lamelas, disponer de esos recursos no alcanza por sí solo. “La potencia sola, sin atraer inversión, no vale”, sostuvo al plantear la necesidad de generar condiciones para desarrollar proyectos productivos.

En ese contexto mencionó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Según los datos que presentó, el régimen ya atrajo más de US$120.000 millones en proyectos, con más de US$42.000 millones vinculados con minería y energía.

El funcionario estadounidense también planteó la necesidad de desarrollar un “ecosistema digital de confianza” para proteger infraestructura estratégica. En ese punto cuestionó la participación de proveedores tecnológicos chinos como Huawei y expresó preocupaciones vinculadas con datos, privacidad y ciberseguridad.

Lamelas sostuvo que las empresas estatales chinas están sujetas a las leyes de su país y afirmó que esa situación representa un riesgo para determinados sectores estratégicos. “Un mercado libre no debe ser un mercado ciego”, expresó.

El planteo del embajador se suma a otras intervenciones públicas en las que Estados Unidos viene destacando la necesidad de incorporar tecnología considerada confiable en áreas estratégicas de la Argentina. En agosto, Lamelas ya había cuestionado la participación de empresas chinas en proyectos vinculados con Vaca Muerta.

El mensaje de Tucumán combinó así respaldo político al Gobierno nacional, financiamiento para infraestructura y una agenda centrada en recursos naturales y tecnología. Para la región norte del país, el Corredor Andes-Atlántico aparece como uno de los principales proyectos mencionados por Washington para ampliar la conexión entre producción, infraestructura y mercados internacionales.