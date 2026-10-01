El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) identificó los restos de Carlos Simón Poblete, un hombre que había sido secuestrado y permanecía desaparecido desde abril de 1977. Tenía 33 años y fue visto por última vez junto a su esposa, María del Carmen Moyano, en la provincia de Córdoba.

Los restos de Poblete permanecían enterrados como NN en el Cuadro 33 del Cementerio Municipal de Mendoza. El EAAF logró establecer su identidad a partir de los estudios realizados sobre el cuerpo y de una nueva muestra genética aportada por su hija, Miriam Fernández.

La organización informó que los restos habían sido exhumados en 2010. Este año, Fernández se acercó para entregar una muestra de sangre que permitió avanzar con la identificación.

El trabajo forense permitió reconstruir su identidad

Entre 2010 y 2015, el EAAF realizó excavaciones arqueológicas en el Cuadro 33 del cementerio mendocino. Ese sector había sido utilizado durante la última dictadura cívico-militar para sepultar como NN a personas cuya identidad no había podido establecerse.

Las tareas abarcaron 250 sepulturas. Los especialistas recuperaron cientos de cuerpos y realizaron estudios antropológicos para determinar cuáles podían corresponder a personas desaparecidas.

El proceso demandó distintas etapas de trabajo. La investigación permitió comparar las características de los restos con la información disponible sobre personas buscadas por sus familiares y completar luego los análisis necesarios para establecer identidades.

Con la identificación de Poblete, ya son cuatro las personas desaparecidas que fueron individualizadas en el Cementerio Municipal de Mendoza.

El caso también vuelve a poner en primer plano el aporte de las familias a las investigaciones. La muestra de sangre entregada por Miriam Fernández permitió establecer el vínculo necesario para ponerle nombre a los restos recuperados años atrás.

Mendoza suma una nueva identificación

El trabajo del EAAF contó con el acompañamiento de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, el Movimiento Ecuménico de Mendoza y familiares de personas desaparecidas en la provincia.

La investigación forma parte de un proceso más amplio destinado a identificar a personas que fueron enterradas sin nombre durante la última dictadura. Cada identificación permite recuperar datos sobre una historia familiar y avanzar en la reconstrucción de lo ocurrido durante aquellos años.

En el caso de Carlos Simón Poblete, la investigación permitió establecer finalmente su identidad casi cinco décadas después de su desaparición. Sus restos habían permanecido durante años bajo la denominación de NN en Mendoza, hasta que el trabajo forense y la incorporación de una nueva muestra familiar hicieron posible completar la identificación.