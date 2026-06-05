La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó este jueves un nuevo detenido. Se trata de Osvaldo Fasseta, de 47 años, quien fue arrestado acusado de presunto encubrimiento agravado en la causa que tiene como principal imputado a Claudio Barrelier. Tras la detención, su abogado cuestionó la medida y afirmó que existen pruebas que respaldan la versión de su defendido.

En diálogo con TN, el letrado Eduardo Javier Medina Allende explicó que Fasseta conoció a Barrelier hace aproximadamente diez meses y aseguró que fue el propio acusado quien lo vinculó con la familia de la adolescente. “Barrelier es el que le presenta a la nena y a la madre”, sostuvo el abogado. Según relató, Fasseta atravesaba un problema familiar y recibió del principal sospechoso la propuesta de alojarse en la vivienda de calle Campillo al 878, donde los investigadores creen que ocurrió el crimen. “Por eso él vivía ahí, pero no se conocían mucho. Él pensó que era un tipo normal”, afirmó el defensor.

Medina Allende también aseguró que existen elementos que podrían respaldar la coartada de su cliente durante horas consideradas relevantes para la investigación. Según explicó, la Policía secuestró registros de cámaras de seguridad de una panadería ubicada junto al lugar donde trabajaba Fasseta. “Las cámaras demuestran que estuvo trabajando hasta por lo menos las cuatro de la madrugada”, señaló.

El abogado indicó además que aún no tuvo acceso formal al expediente y que la información que maneja hasta el momento surge de trascendidos y de lo comunicado por las autoridades. “Todavía no me notificaron nada. Tengo entendido que lo tienen en calidad de detenido y, según trascendió, por encubrimiento”, manifestó. Otro de los puntos abordados por la defensa fue una declaración que Fasseta había realizado horas antes de quedar detenido. En una entrevista televisiva, había contado que al regresar a la vivienda el domingo, tras la desaparición de Agostina, observó un detalle que le llamó la atención. Según relató entonces, encontró un acolchado distinto al que habitualmente utilizaba en la cama donde dormía. Sobre ese punto, el abogado confirmó: “Él dijo que encontró otro acolchado”.

Medina Allende también expresó reparos sobre la decisión judicial de detener a su defendido. “Yo confío mucho en la Justicia, pero hay cosas que no me parecen que estén bien”, sostuvo.

Por último, describió el estado anímico en el que se encontraba Fasseta antes de ser arrestado. Según contó, estaba profundamente afectado por la situación y preocupado por las sospechas que comenzaron a recaer sobre él. “Esta tarde estaba muy mal, agobiado. Me dijo: ‘La próxima vez me van a tener que sacar con agua hirviendo porque no me voy de la casa ni a palos’”, relató el abogado.

La detención de Fasseta se produjo pocas horas después de que brindara entrevistas en distintos medios, donde habló sobre la búsqueda de Agostina y mencionó movimientos que observó en la vivienda de Barrelier durante las horas posteriores a la desaparición de la adolescente. Mientras tanto, la fiscalía continúa avanzando en la investigación para determinar si existieron otras personas que colaboraron o encubrieron el crimen.