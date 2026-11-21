El abogado José Alejandro Fernández Codazzi, exdefensor de Laudelina Peña, aseguró que la mujer le habría confesado que Loan Danilo Peña estaba en una laguna y que había plantado el botín del niño para desviar la investigación. Sus declaraciones se conocieron durante una entrevista televisiva, a cinco días de su convocatoria como testigo en el juicio por la desaparición del menor.

Según la versión de Codazzi, Laudelina le habría relatado que Loan sufrió un accidente fatal y que recibió indicaciones de María Victoria Caillava para dejar el calzado del niño en un lugar determinado. El abogado sostuvo que incluso le mostró cómo habría realizado esa maniobra.

El Tribunal Oral Federal de Corrientes lo citó para el jueves 26 de noviembre, con el objetivo de que explique ante la Justicia las afirmaciones que realizó públicamente y las conversaciones que asegura haber mantenido con la tía del niño.

Es importante aclarar que se trata de afirmaciones de Codazzi que deberán ser examinadas en sede judicial. Su relato no constituye, por sí mismo, una confirmación sobre el destino de Loan ni sobre la participación de las personas mencionadas.

Qué dijo sobre el supuesto accidente y el botín

Durante la entrevista, Codazzi reconstruyó las conversaciones que, según afirmó, mantuvo con Laudelina durante los primeros días de la investigación.

“Laudelina me dijo que Loan estaba en una de las lagunas, pero no se buscó como se tenía que buscar”, sostuvo. También aseguró que la mujer le había hablado de un accidente y de la colocación del botín para orientar la pesquisa hacia otra hipótesis.

En su relato, el abogado involucró a María Victoria Caillava, a quien señaló como la persona que habría indicado dónde dejar el calzado del niño.

“Me dijo que tuvo un encuentro con María Victoria Caillava y que ella le dio indicaciones de dónde plantar el botín”, afirmó.

Codazzi agregó que Laudelina le habría mostrado cómo realizó esa maniobra. “Tenía que elaborar teoría del caso y defenderla de la mejor manera. Me mostró cómo hizo, cómo fue y lo plantó en tal lugar”, expresó.

Estas declaraciones reeditan una de las principales controversias de la causa: la hipótesis de que Loan murió atropellado y que luego se intentó desviar la investigación mediante el hallazgo del botín.

La declaración de Laudelina y el cambio de versión

Codazzi también se refirió a la declaración que Laudelina realizó entre el 5 y el 6 de julio de 2024 ante la Fiscalía provincial, cuando sostuvo que Loan había sido atropellado.

Según el abogado, la mujer respondió más de 80 preguntas y su exposición convenció a los profesionales que estaban presentes. “Era una declaración brillante”, recordó. Y añadió: “Todos los que estábamos, ocho abogados, después de declarar Laudelina Peña salimos convencidos que fue un accidente”.

Sin embargo, esa versión fue posteriormente cuestionada por la propia Laudelina durante el juicio oral. En septiembre de 2026, la mujer pidió perdón por haber mentido y responsabilizó a Codazzi por la historia del supuesto accidente y el botín.

Ante el Tribunal Oral Federal, sostuvo que el abogado le había indicado qué debía declarar y negó haber tenido participación en la maniobra. También afirmó que no había tenido nada que ver con la hipótesis del accidente.

La declaración de Macarena Peña, hija de Laudelina, había sumado otro elemento a esa controversia: durante el debate oral aseguró que Codazzi les pidió construir una versión falsa para explicar la desaparición del niño.

La hipótesis de las lagunas y las medidas de búsqueda

Uno de los puntos centrales de las nuevas declaraciones de Codazzi es la referencia a una laguna como posible lugar donde estaría el cuerpo de Loan.

El abogado sostuvo que, después de la declaración de julio de 2024, comenzó a explorar con representantes de la Fiscalía la posibilidad de un acuerdo mediante la figura del arrepentido o un juicio abreviado. Según su versión, la condición era que Laudelina aportara información concreta sobre el paradero del niño.

Afirmó que volvió a conversar con ella y que la mujer habría manifestado su disposición a negociar. En ese intercambio, siempre de acuerdo con el relato del letrado, le habría indicado que Loan estaba en una laguna próxima a una casa quinta vinculada a Jorge Bertón, hijo de Caillava.

La cuestión tiene un antecedente relevante: la búsqueda en los cuerpos de agua de la zona rural de 9 de Julio, Corrientes, fue objeto de distintos procedimientos judiciales.

En noviembre de 2025 se reanudaron los rastrillajes en cuatro lagunas, mediante un operativo autorizado por la Justicia Federal de Goya. En octubre de 2026, además, se conoció que la Justicia analizaba la posibilidad de drenar dos de esos cuerpos de agua y realizar estudios de ADN ambiental, extracción de sedimentos y pericias geoespaciales.

Por eso, la afirmación de Codazzi vuelve a poner bajo la lupa qué sectores fueron efectivamente inspeccionados, con qué recursos técnicos y qué resultados arrojaron los procedimientos.

Codazzi cuestionó el pase de la causa al fuero federal

Durante la entrevista, el abogado también cuestionó que la investigación pasara del fuero provincial al federal. Sostuvo que esa decisión habría tenido motivaciones políticas y perjudicado el esclarecimiento de la desaparición.

Además, negó que existieran las escuchas telefónicas que, según dijo, habían sido mencionadas para sostener sospechas sobre una posible trama de trata de personas.

También responsabilizó a la intervención posterior de la defensora Mónica Chirivín por el cambio de rumbo de las conversaciones que, según su versión, mantenía con Laudelina para obtener información sobre el paradero de Loan.

Estas apreciaciones forman parte de los cuestionamientos públicos del abogado y deberán ser contrastadas con las actuaciones judiciales y las pruebas incorporadas al expediente.

Qué deberá explicar ante el Tribunal Oral Federal

El jueves 26 de noviembre, Codazzi deberá comparecer como testigo ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes.

Su declaración tendrá especial relevancia porque podrá ser interrogado sobre varios puntos de su exposición pública:

Las conversaciones que asegura haber mantenido con Laudelina Peña.

La supuesta confesión sobre el destino de Loan.

La participación que atribuyó a María Victoria Caillava en la colocación del botín.

Las gestiones que habría realizado para negociar un acuerdo judicial.

Los motivos por los que sostiene que la investigación no avanzó sobre determinadas lagunas.

La audiencia permitirá confrontar sus afirmaciones con las declaraciones anteriores de Laudelina y su hija, además de los elementos reunidos durante la investigación.

El paradero de Loan Danilo Peña continúa sin esclarecerse. La declaración de Codazzi será una nueva instancia para examinar una versión que ya fue cuestionada por dos de las personas que, según él, participaron de esos acontecimientos.