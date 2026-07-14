Congelaron cuentas cripto vinculadas a $LIBRA y ordenaron revelar quiénes están detrás

La Justicia federal ordenó congelar 25 billeteras de criptoactivos vinculadas a la investigación por el caso $LIBRA y exigió a seis plataformas internacionales que aporten información para determinar quiénes son los titulares de las cuentas.

La medida fue dispuesta por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien hizo lugar a un pedido del fiscal Eduardo Taiano. El objetivo es reconstruir el recorrido del dinero e identificar a los beneficiarios finales de las operaciones investigadas.

La decisión judicial alcanza a cuentas alojadas en Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat y Bitfinex. Las empresas deberán aportar la identidad de los usuarios, el historial completo de movimientos y otros datos disponibles sobre las operaciones realizadas.

El congelamiento se produjo a partir de un informe elaborado por el Departamento Técnico del Cibercrimen de la Policía Federal Argentina, que analizó el movimiento de los activos mediante técnicas de trazabilidad sobre la blockchain y fuentes abiertas.

La ruta del dinero que investiga la Justicia

El trabajo de los especialistas reconstruyó el flujo de fondos desde un grupo de cuentas identificadas como “Team Libra Wallets”. Según la investigación, desde esas billeteras se movilizaron millones de tokens hacia un protocolo descentralizado de liquidez entre el 14 y el 15 de febrero de 2025.

Los investigadores utilizaron una técnica conocida como “backward tracing” o trazabilidad inversa, que permite seguir hacia atrás el recorrido de los activos digitales para intentar establecer el origen de los fondos y las cuentas que participaron de las transferencias.

A partir de ese análisis, la Justicia identificó 25 direcciones de criptoactivos y avanzó con su congelamiento preventivo. La investigación rastrea movimientos vinculados a fondos estimados en alrededor de 44 millones de dólares.

Además de bloquear los activos, el juez ordenó a las plataformas entregar información sobre direcciones IP y cuentas bancarias asociadas, datos que podrían permitir identificar a las personas que operaron las billeteras investigadas.

El caso $LIBRA se inició después de que el presidente Javier Milei promocionara el token en sus redes sociales el 14 de febrero de 2025. Horas después, la cotización del activo sufrió un fuerte desplome y el episodio derivó en denuncias e investigaciones judiciales.

La causa busca determinar cómo se organizaron las operaciones, quiénes participaron del movimiento de los fondos y quiénes resultaron beneficiados. Con el congelamiento de las 25 billeteras, la Justicia avanzó ahora sobre uno de los puntos centrales de la investigación: poner nombre a las personas que estuvieron detrás de las cuentas.