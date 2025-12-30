Una pareja de Disc-Jockeys (DJ), con residencia en el barrio privado Chapelco Golf de San Martín de los Andes, está siendo investigada por una causa nacional de lavado de dinero y contrabando de metales ferrosos. La investigación llevó a un mega operativo realizado en octubre, con 20 allanamientos simultáneos en 12 localidades de Argentina.

Se trata de uno de los despliegues más relevantes llevados adelante por la División de Lavado de Activos de la Policía Federal Argentina (PFA). La investigación se centra en una estructura criminal vinculada al contrabando de metales ferrosos obtenidos a partir del saqueo de infraestructura urbana.

De acuerdo con las actuaciones judiciales, la organización comercializaba de manera ilegal cables, bronce, cobre, picaportes, manijas, porteros eléctricos, tapas metálicas y hasta elementos robados de cementerios, que posteriormente eran enviados fuera del país sin control aduanero.

Los procedimientos culminaron con la detención de nueve personas, entre ellas varios ciudadanos extranjeros, y el secuestro de una importante suma de dinero en distintas monedas, criptomonedas, autos de alta gama, armas de fuego y aparatos electrónicos.

Uno de los allanamientos de mayor impacto tuvo lugar en San Martín de los Andes, dentro del barrio privado Chapelco Golf, donde vive la pareja investigada. El operativo se concretó a mediados de octubre, en momentos en que ambos se encontraban fuera de Argentina realizando una gira por España con presentaciones de música electrónica.

Cómo quedó involucrada la pareja y dónde se encuentran

La participación de los DJs surgió a partir de un crecimiento patrimonial que no pudo ser justificado, además de escuchas telefónicas y otras medidas probatorias que llevaron a la Justicia a autorizar el procedimiento. En el domicilio se secuestraron 40 mil dólares, 6 mil libras esterlinas, una billetera física de criptomonedas, computadoras y un Mini Cooper.

De acuerdo a fuentes vinculadas a la investigación, se trata de una de las primeras causas de lavado de activos de esta envergadura llevada adelante por la Policía Federal sin estar directamente asociada a expedientes de narcotráfico.

Las mismas fuentes indicaron que aún resta ubicar a la pareja de DJs para avanzar con su imputación formal, ya que no se encontraban en el país al momento de los allanamientos.

Los 20 allanamientos fueron ordenados por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, y se llevaron a cabo en Ciudad de Buenos Aires, Don Torcuato, Ingeniero Maschwitz, General Pacheco, Garín, La Reja, General Rodríguez, San Fernando, Victoria, José León Suárez, Merlo y San Martín de los Andes.

Cómo operaba la red de contrabando y lavado

De acuerdo con lo establecido en la causa la organización, conformada por empresarios argentinos, se dedicaba a la extracción y acopio de grandes volúmenes de metales, que luego eran trasladados en camiones propios o contratados. Tras el pago de coimas, los cargamentos circulaban por rutas nacionales rumbo a zonas fronterizas del norte del país, donde el grupo disponía de galpones para su almacenamiento.

Desde esos puntos, la mercadería era ingresada de manera ilegal a Paraguay y Bolivia, para luego llegar a Perú, país desde el cual se concretaban exportaciones hacia Europa, Estados Unidos y China, evitando impuestos y controles aduaneros.

La investigación también permitió detectar que las transacciones millonarias se realizaban mediante criptoactivos, a través de maniobras ilegales con cuentas radicadas en China y Hong Kong. Posteriormente, esos fondos eran transformados en dinero en efectivo y retirados en Argentina a través de cuevas financieras.

La causa continúa en etapa inicial y se aguardan nuevas medidas, ya que los DJs involucrados aún no fueron detenidos. No se descartan nuevos allanamientos ni secuestros de importancia en el marco de una investigación que ubica a San Martín de los Andes en el centro de atención de la Policía Federal.