La Corte Suprema de Paraguay rechazó el recurso presentado por la defensa del exsenador argentino Edgardo Kueider y de quien fuera su secretaria, Iara Guinsel, y de ese modo confirmó que la causa por contrabando de divisas se elevará a juicio, previsto para abril de 2026. El fallo del máximo tribunal representa un nuevo revés judicial para los imputados y deja firme el avance del proceso penal.

Según se desprende de la resolución, los ministros María Carolina Llanes Ocampos, Manuel Dejesús Ramírez Candia y Luis María Benítez Riera consideraron que el recurso de apelación no cumplía con los requisitos legales necesarios. En ese sentido, entendieron que la defensa intentó cuestionar la acusación del Ministerio Público Fiscal mediante una vía que no resulta impugnable desde el punto de vista objetivo, y que incluso se apoyaba en una figura jurídica inexistente.

El planteo había sido presentado por los abogados Marcelo Bogado y Carlos Arévalo, quienes buscaban que se revisara la acusación fiscal y se dictara el sobreseimiento definitivo de Kueider y Guinsel. Sin embargo, la Corte advirtió que habilitar ese tipo de apelaciones podría derivar en un uso abusivo de las herramientas procesales, por lo que decidió cerrar esa posibilidad.

La solicitud ya había sido rechazada en instancias previas, primero por el juez Humberto Otazú, del Tribunal de Apelaciones en Delitos Económicos, y luego por la Sala Primera del Tribunal de Apelación en lo Penal especializada en crimen organizado, criterios que ahora quedaron ratificados por el máximo órgano judicial paraguayo.

La causa se originó tras la detención de Kueider en la madrugada del 4 de diciembre de 2024, cuando fue interceptado en el Puente de la Amistad, en la triple frontera. En aquel procedimiento, agentes de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios encontraron más de 211 mil dólares, 640 mil guaraníes y casi 4 millones de pesos argentinos ocultos en bolsos y compartimentos del vehículo en el que se trasladaba desde Foz do Iguazú hacia Ciudad del Este.

A doce meses de aquel episodio, la decisión de la Corte Suprema deja el camino despejado para que el exsenador entrerriano enfrente un juicio por contrabando de divisas en Paraguay, en una causa que sigue generando fuerte impacto político y judicial a ambos lados de la frontera.