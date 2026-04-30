El Gobierno nacional anunció la apertura de una nueva convocatoria para ingresar al Cuerpo de Guardaparques Nacionales, en el marco de un proceso de selección público destinado a reforzar la protección de las áreas protegidas. Las inscripciones se realizarán entre el 12 de mayo y el 2 de junio. Las personas interesadas deberán cumplir una serie de requisitos y completar las instancias del proceso de selección.

En qué consiste la convocatoria para aspirantes al Cuerpo de Guardaparques Nacionales

La iniciativa, impulsada por la Administración de Parques Nacionales, apunta a incorporar personal mediante un esquema que contempla distintas etapas de evaluación, incluyendo antecedentes, exámenes de conocimientos y aptitud física, además de un curso de formación obligatorio.

Según se informó en el sitio oficial de la Administración de Parques Nacionales, el ingreso se organiza en diferentes agrupamientos, entre ellos el técnico y el de conservación territorial, de acuerdo a las funciones a desempeñar dentro del sistema.

La publicación de la Administración de Parques Nacionales con la convocatoria a los aspirantes de Guardaparques - Foto Facebook

Qué requisitos deben cumplir los aspirantes al Cuerpo de Guardaparques Nacionales

Los aspirantes deberán cumplir requisitos generales como contar con nacionalidad argentina, formación educativa acorde al perfil y condiciones físicas adecuadas, además de superar todas las instancias del proceso de selección.

La inscripción al Cuerpo de Guardaparques Nacionales podrá realizarse desde el 12 de mayo hasta el 2 de junio inclusive.

El rol de los guardaparques incluye tareas de protección de la biodiversidad, control y vigilancia en áreas naturales, educación ambiental y acompañamiento de actividades de investigación y turismo sustentable, en línea con los objetivos de conservación del sistema nacional de áreas protegidas.