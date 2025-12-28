Desde el Parque Nacional Lanín recuerdan a los vecinos y turistas que recorran la cordillera en esta temporada, que está prohibido hacer fuego por normativa. La misma establece que los únicos espacios de Fuego Seguro en estas áreas se limitan a los predios de campamentos organizados, que son administrados por prestadores turísticos autorizados y cuentan con sistemas de combate contra el fuego.

En la prohibición están incluidas las siguientes áreas de uso libre: Pucara, Chachin, Queñi, Rucañire, Hua Hum, Quila Quina, Paimún, Tromen, Ñorquinco, Quillen.

Agregaron que esta decisión incluye también a las cinco áreas protegidas andino-patagónicas, como respuesta a las condiciones meteorológicas actuales y proyectadas para la temporada estival en la región y sus riesgos asociados.

Además se le da un enfoque especial a la conservación de los bosques andino-patagónicos, y en la protección de la biodiversidad vinculada a estos ecosistemas únicos, que se pierden con cada incendio forestal.

Se destaca que esta medida se dispuso mediante una resolución del Directorio de la Administración de Parques Nacionales (APN), que prohíbe el uso del fuego en los Parques Nacionales Lanín, Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Lago Puelo y Los Alerces hasta el 30 de abril de 2026.

La decisión se enmarca en las condiciones meteorológicas actuales y proyectadas para la época estival, que son propicias para incrementar el riesgo de que se produzcan incendios forestales en la región patagónica y parte de la región centro del país, lo que requiere la adopción de medidas preventivas de carácter urgente.

En caso de encender fuego en zonas no habilitadas puede labrarse un acta de infracción y cobrarse una grave sanción. Los controles se realizan en las playas y espacios turísticos, tanto por tierra como por aire con drones.