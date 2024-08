De Neuquén a Francia: la historia del guardaparque que representará a la provincia

Rodolfo Freire tiene 53 años. Hace 20 años trabaja como guardaparque en el parque El Tromen ubicado a 38 kilómetros de Chos Malal. En octubre representará a Neuquén en un congreso mundial que se realizará en Francia.

A sus 33 años Freire llegó al área natural protegida El Tromen que comprende más de 30 mil hectáreas. En 2006, el área fue reconocida como sitio Ramsar, es decir que integra la lista de humedales de importancia internacional. Freire explicó que “esta es una de las 11 áreas protegidas que tiene la provincia”.

En mayo fue seleccionado para participar del Congreso Mundial de Guardaparques que se realizará en la ciudad de Hyères en Francia entre el 7 y el 11 de octubre.

Freire comentó que cada tres años se realizan congresos en diferentes partes del mundo y que este año junto a sus compañeros quisieron anotarse, pero cuando lo intentaron ya era tarde. Esta situación lo llevó a buscar una alternativa y junto a un colega del INTA presentó uno de los proyectos en los que estaban trabajando para poder acceder a una beca de la Fundación Ranger de Estados Unidos, y la obtuvo.

“Envié mi documentación y me pasó algo especial y raro. Me llegó un aviso vía correo donde me decían que estaba suplente para una beca. A los pocos días me llegó que fui seleccionado y que tenía que firmar un documento. De la emoción no lo mire, lo imprimí, lo firme, lo escanee y lo envíe. Cuando compartí la noticia, me dijo mi colega del INTA que no decía mi nombre, sino el de un compañero de Colombia. Volví a escribir diciendo que firmé un documento que no estaba a mi nombre, pero luego me informaron que fue un error de ellos y que si era para mi la beca”, manifestó.

La fundación lo becó por el trabajo que realiza en el territorio neuquino. El guardaparque explicó que el proyecto busca mejorar la situación del agua para animales y familias que viven en el parque El Tromen.

En este sentido manifestó que el trabajo consiste en llevar agua a los pobladores. Explicó que hace 14 años hay una sequía en el sector por lo que la laguna y las vertientes que habían se secaron. Esta situación los llevó a evaluar cómo llevar el agua a los crianceros que llevan a sus animales durante la veranada.

“Era una problemática que teníamos que enfrentar. Ante la situación comenzamos a sacar agua de un arroyo que baja del volcán y que si bien tiene poco caudal alcanza para hacer un desvío. Así llevamos agua por la red a ocho familias pobladoras y le cambiamos la vida porque ahora tienen agua”, manifestó.

“La beca es para seguir ampliando este proyecto y poder llevar agua a otras familias. Si bien en el invierno del año pasado llovió y nevó mucho y se recuperó la laguna, nosotros seguimos haciendo estos trabajos porque sabemos que hay un cambio climático y tenemos que mejorar está situación”, sostuvo.