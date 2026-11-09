Mate, viajes de 16 horas y una noche sin dormir: la emoción de los fieles que esperan al papa León XIV

La espera tiene sabor a mate, cansancio acumulado y, sobre todo, mucha emoción. Desde temprano, el Monumento de los Españoles comenzó a recibir a fieles que llegaron desde distintos puntos de la Argentina y también de otros países para vivir de cerca la misa que celebrará el papa León XIV. Algunos pasaron la noche casi sin dormir, otros viajaron durante horas y muchos tienen pedidos muy personales para hacerle llegar al Santo Padre.

En medio de la multitud, las historias se mezclan. Andrea, por ejemplo, es colombiana, nació en Medellín y hace nueve años vive en Argentina. Mientras compartía unos mates con burrito, contó qué la llevó hasta el lugar: "Es una visita muy importante para todos nosotros. Que el Papa esté acá y nos traiga mucha paz".

Su pedido tiene como principal destinataria a su familia, que quedó en Colombia. "Pedir siempre por la familia, estar unidos. Mis padres, mis hijos, mis hermanos, que estemos siempre juntos", expresó. También puso en palabras un deseo que se repitió entre los entrevistados: que haya paz en el mundo.

A pocos metros, la juventud también se hizo presente. Isabela, de 18 años, llegó desde Rosario junto a un grupo de alrededor de 60 jóvenes de distintas provincias, entre ellas Córdoba y Santiago del Estero. Todos forman parte de un proyecto llamado Escuela Mentor, que busca acompañar a niños y jóvenes en su camino de fe.

La visita del Papa coincidió con el cierre de uno de sus encuentros y decidieron vivir la experiencia en comunidad. Viajaron en colectivo y completaron parte del recorrido caminando. "Es una locura. Cuando veníamos caminando no lo podíamos creer. Todavía no terminamos de caer en cuenta de lo que vamos a vivir", contó Isabela, que espera una ceremonia emocionante.

Dieciséis horas de viaje para estar cerca del Papa

Entre los testimonios también apareció el de Sara, que viajó especialmente desde Formosa. Su recorrido comenzó el jueves y demandó unas 16 horas de viaje. La madrugada de la misa la encontró despierta desde las cuatro, después de haber pasado la noche en el barrio porteño de Almagro.

Acompañada por su hermana María, explicó que viene de una familia profundamente creyente y que la posibilidad de participar de una misa papal en Argentina representa una emoción enorme. "Es una emoción terrible. Todos queríamos que viniera Francisco, pero ahora está él, que es el vicario de Cristo en la Tierra", expresó.

Su familia sigue cada momento desde Formosa, pendiente de las novedades y de los mensajes que llegan desde Buenos Aires. ¿Qué espera llevarse de esta jornada? "Muchas bendiciones para nosotros, para nuestra familia y, especialmente, para la Argentina, en el momento que estamos pasando".

También manifestó su deseo de que el mensaje del Papa permita abrir "un poco la cabeza y los corazones de la gente".

Jóvenes brasileñas y una hora y media de sueño

La presencia internacional también se hizo sentir. Lidia, brasileña que vive en Argentina desde hace aproximadamente cuatro años, definió la jornada como un momento único en su vida. "Es una oportunidad que no podía perder. Espero llevarme un corazón lleno de alegría y seguir creyendo siempre en nuestra Iglesia católica", contó.

A su lado, María, de 19 años, llegó junto a un grupo de jóvenes brasileños con quienes comparte actividades de la Iglesia y amistades. La organización y las ganas de estar cerca del Papa hicieron que la noche fuera prácticamente en blanco. "Vinimos especialmente para eso. Es muy lindo ver toda la movilización, cómo todos se unen por un mismo propósito, que es el amor", relató.

La cuenta de las horas de descanso fue breve: apenas una hora y media de sueño. Sin embargo, el cansancio quedó en segundo plano frente a la posibilidad de participar de la celebración.

Una misma fe, distintos pedidos

Las historias recogidas por Mejor Informado en la previa de la misa muestran distintas procedencias, edades y recorridos, pero también un sentimiento compartido. Hay quienes llegaron desde otras provincias después de largos viajes, quienes viven en Argentina desde hace años y quienes se organizaron con amigos y comunidades religiosas para no perderse la visita. Algunos esperan una bendición para sus familias, otros piden por el futuro del país y muchos simplemente quieren llevarse la emoción de haber estado allí.

Entre mates, abrazos, caminatas y horas de espera, el Monumento de los Españoles se convirtió en el punto de encuentro de miles de historias. Para todos ellos, la misa de León XIV es mucho más que una ceremonia religiosa: es la posibilidad de vivir un momento que, como reconoció Isabela, quizás no vuelva a repetirse.