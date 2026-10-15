La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó revisar una causa laboral en la provincia de Tucumán para determinar si un trabajador de la salud fue despedido de manera discriminatoria por tener con VIH. El máximo tribunal cuestionó que la Justicia provincial descartara esa posibilidad sin analizar una declaración que podía aportar información clave sobre cuándo el sanatorio conoció el resultado de sus estudios médicos.

El expediente involucra al Sanatorio Pasquini SRL, donde el empleado, identificado como A. I., denunció que trabajó durante más de dos años sin estar registrado. La empresa negó inicialmente la existencia de la relación laboral, pero la Justicia terminó reconociéndola.

La resolución fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Los magistrados dejaron sin efecto el fallo de la Corte de Justicia de Tucumán y ordenaron que la causa vuelva al tribunal correspondiente para que dicte una nueva decisión después de evaluar las pruebas cuestionadas.

Una testigo declaró que tuvo en sus manos los análisis médicos

Uno de los puntos centrales del expediente es la declaración de una trabajadora responsable del área preocupacional del sanatorio. La mujer afirmó que conoció el diagnóstico porque tenía los resultados de los análisis del empleado.

“Yo descubro que él tiene VIH porque tengo el análisis en mis manos; yo manejaba el análisis de los prelaborales”, declaró la testigo, según consta en el fallo.

Para la Corte Suprema, los tribunales tucumanos no analizaron debidamente ese testimonio. Incluso señalaron que la resolución provincial negó la existencia de una declaración que podía ser determinante para establecer si el sanatorio conocía la condición de salud del trabajador antes de su desvinculación.

El empleado sostuvo que el despido coincidió con el momento en que el personal de la institución tuvo acceso a los resultados médicos. Por eso reclamó una indemnización por trato discriminatorio, además de los pagos correspondientes a la relación laboral.

La Justicia deberá evaluar nuevamente la denuncia por discriminación

La causa había pasado por la Sala III de la Cámara del Trabajo de Tucumán, que reconoció parte del reclamo y condenó al sanatorio a pagar haberes adeudados y diferencias salariales. Sin embargo, rechazó otros conceptos, entre ellos la indemnización por antigüedad, los reclamos vinculados con la falta de registración y los daños por presunta discriminación.

El trabajador apeló esa decisión, pero la Corte de Justicia provincial confirmó el criterio de la Cámara. Entre sus argumentos, consideró que no había pruebas suficientes para demostrar que el empleador conocía su diagnóstico y que el despido había sido discriminatorio.

Antes de considerarse despedido, el empleado había enviado comunicaciones para exigir que regularizaran su situación laboral, aclararan su continuidad, pagaran los salarios pendientes y cesaran las conductas que consideraba discriminatorias. Según el expediente, la desvinculación se formalizó mediante un telegrama, después de que la empresa no respondiera a sus requerimientos.

La Corte Suprema sostuvo que los jueces debían examinar el planteo de discriminación y las pruebas relacionadas con el conocimiento del diagnóstico. Por ese motivo, el Máximo Tribunal anuló la resolución provincial y dispuso que el tribunal de origen vuelva a pronunciarse sobre el caso.

La decisión no establece que el sanatorio haya despedido al trabajador por vivir con VIH. Ordena que la Justicia tucumana analice los elementos que quedaron sin evaluar antes de resolver nuevamente la controversia laboral.