El asesor presidencial Santiago Caputo sostuvo que la Argentina debe recuperar las Islas Malvinas, entre otros motivos, porque considera que el Reino Unido está “siendo colonizado por el Islam”. El funcionario planteó su postura en una publicación en X, donde relacionó el reclamo argentino con la defensa de los valores que identifica con la civilización occidental y con la importancia estratégica que, según señaló, tendrá el Atlántico Sur en las próximas décadas.

Caputo destacó el papel histórico de Gran Bretaña en el desarrollo de las democracias liberales. Mencionó la Carta Magna y la tradición constitucional británica, además de referentes de la filosofía, la economía y la ciencia como Adam Smith, John Locke, John Stuart Mill, David Hume, Bertrand Russell, Thomas Hobbes, Isaac Newton, Charles Darwin y Alan Turing.

Sostuvo que Occidente no puede permitir la injerencia de un Estado islámico en esa zona de influencia.

A partir de esa enumeración, calificó como una “tragedia en términos históricos” la situación que atribuye al Reino Unido. También sostuvo que ese proceso representa un riesgo para Occidente y para quienes defienden “las ideas de la libertad”.

Caputo vinculó el reclamo por Malvinas con el futuro del Atlántico Sur

En su mensaje, el asesor presidencial afirmó que la Argentina debe proyectarse con firmeza hacia el Atlántico Sur y recuperar las islas. Argumentó que la región tendrá una relevancia geopolítica creciente y sostuvo que Occidente no puede permitir la injerencia de un Estado islámico en esa zona de influencia.

“Recuperar Malvinas no es una causa solamente nacional. Es una causa de Occidente”, concluyó Caputo, al presentar la reivindicación de soberanía como parte de una disputa estratégica más amplia.

La publicación se apoyó en un video compartido en esa red social por Javier Negre, dueño de La Derecha Diario y exsocio de Fernando Cerimedo, quien fue asesor político del presidente Javier Milei. Según la descripción difundida por Negre, las imágenes abordaban la supuesta “islamización del Reino Unido”.

En el video aparecía Sagal Abdi-Wali, una funcionaria británica de origen somalí, mientras juraba su cargo sobre el Corán. El presidente Javier Milei también replicó el mensaje de Caputo.

El planteo se conoció tras una presentación por la actividad petrolera en Malvinas

Las declaraciones se difundieron un día después de que el oficialismo confirmara que solicitó al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, que suspenda la explotación petrolera en las aguas que rodean las Islas Malvinas.

El Gobierno busca que el tribunal haga lugar a una medida cautelar para frenar las operaciones de las empresas petroleras que tienen proyectos en la Cuenca Norte, en el área marítima circundante al archipiélago.

La presentación judicial y las declaraciones de Caputo se inscriben en dos frentes distintos del reclamo argentino: por un lado, la disputa diplomática y jurídica por la soberanía; por otro, el intento de detener las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la zona.