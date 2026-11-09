El papa León XIV protagonizó este lunes 9 de noviembre de 2026 su segunda jornada de actividades en la Argentina, con una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y una multitudinaria misa en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo.

Durante la mañana, el Pontífice compartió un encuentro con residentes, trabajadores y personas asistidas por la institución ubicada en el partido bonaerense de Almirante Brown. Más tarde, se trasladó a la Ciudad de Buenos Aires, donde recorrió varias cuadras en el papamóvil antes de encabezar la celebración religiosa.

La jornada continuó con reuniones en la Universidad Católica Argentina (UCA), el Palacio San Martín y la Catedral Metropolitana, en el marco de su visita apostólica al país.

Agencia NA

Agencia NA

Agencia NA

Agencia NA

Agencia NA

Agencia NA

Agencia NA

Agencia NA

Agencia NA

Agencia NA

Agencia NA