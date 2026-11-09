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Fe y emoción

Del Cottolengo a Palermo: las imágenes del segundo día de León XIV en Argentina

El Papa visitó el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y encabezó una misa multitudinaria en el Monumento a los Españoles, en Palermo. Las imágenes de su segunda jornada en el país.

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Por Nicolás Alvarez

Periodista Deportivo. Redactor y Editor en Mejor Informado.

Lunes, 09 de noviembre de 2026 a las 20:44
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El papa León XIV recorrió las inmediaciones del Monumento a los Españoles en Palermo y saludó a miles de fieles durante su segunda jornada en la Argentina. Foto: Noticias Argentinas.

El papa León XIV protagonizó este lunes 9 de noviembre de 2026 su segunda jornada de actividades en la Argentina, con una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y una multitudinaria misa en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo.

Durante la mañana, el Pontífice compartió un encuentro con residentes, trabajadores y personas asistidas por la institución ubicada en el partido bonaerense de Almirante Brown. Más tarde, se trasladó a la Ciudad de Buenos Aires, donde recorrió varias cuadras en el papamóvil antes de encabezar la celebración religiosa.

La jornada continuó con reuniones en la Universidad Católica Argentina (UCA), el Palacio San Martín y la Catedral Metropolitana, en el marco de su visita apostólica al país.

Agencia NA

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