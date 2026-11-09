La mujer, que nació con parálisis cerebral y fue abandonada por su madre durante su infancia, relató las dificultades que atravesó hasta encontrar un hogar en el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole. Durante el encuentro de este lunes, le entregó al Pontífice un libro con su testimonio y dejó un mensaje para quienes atraviesan situaciones similares.

Marta Griselda Torres fue protagonista de uno de los momentos más emotivos de la visita del papa León XIV al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, partido bonaerense de Almirante Brown. Este lunes 9 de noviembre, durante el encuentro con los residentes de la institución, compartió su historia de vida y le entregó al Santo Padre un libro en el que plasmó parte de sus experiencias.

En silla de ruedas, Marta contó que nació con parálisis cerebral, una condición que le impide caminar y ver. También recordó uno de los episodios más difíciles de su infancia: su madre la abandonó un día antes de su cumpleaños y nunca regresó. Desde entonces, su padre y sus hermanos quedaron a cargo de su cuidado.

«Desde muy joven tuve que afrontar muchas dificultades, internaciones, operaciones y numerosos tratamientos», relató ante la mirada atenta del Pontífice.

Su historia estuvo marcada por años de tratamientos médicos y una búsqueda prolongada de un lugar donde pudiera vivir con los cuidados que necesitaba. Durante ese recorrido pasó por distintos espacios, pero ninguno conseguía ofrecerle una solución permanente.

La emoción del papa León XIV con los fieles en el Cottolengo Don Orione

Ese camino cambió cuando llegó al Pequeño Cottolengo Don Orione, donde encontró un espacio de pertenencia, acompañamiento y afecto.

El Cottolengo Don Orione, el lugar donde Marta encontró un hogar

Al recordar su llegada a la institución, Marta destacó que encontró mucho más que un lugar donde vivir. Después de años de experiencias difíciles, pudo construir un vínculo con una comunidad que la recibió y acompañó.

«El Cottolengo para mí fue un faro de luz que iluminó mi vida, no solo un lugar para vivir, sino un lugar donde fui recibida, alojada y querida», expresó.

También explicó que las experiencias anteriores la habían llevado a sentirse rechazada. En el Cottolengo, en cambio, encontró el acompañamiento que necesitaba para recuperar la confianza y desarrollar una nueva etapa de su vida.

«Me ayudaron a no sentirme rechazada. Acá me siento tan feliz y conocí profundamente a Dios», manifestó ante León XIV.

Su testimonio puso en primer plano la importancia de los espacios de residencia y acompañamiento para las personas con discapacidad, especialmente cuando necesitan cuidados permanentes y no cuentan con alternativas adecuadas.

El libro que Marta le entregó al papa León XIV

Otro de los momentos significativos del encuentro fue cuando Marta le contó al Pontífice que había decidido escribir un libro para compartir su historia.

Según explicó, durante mucho tiempo tuvo el deseo de ayudar a otras personas que atravesaban situaciones parecidas, pero no encontraba la manera de hacerlo. Por eso eligió transformar sus experiencias en un testimonio escrito.

Su intención es que otras personas con discapacidad o que atraviesan situaciones de soledad puedan encontrar en sus palabras un mensaje de acompañamiento.

«Quiero que puedan saber que no están solos, que tienen derecho a ser recibidos, amados y respetados», expresó.

Al finalizar su intervención, le entregó personalmente un ejemplar a León XIV y le explicó que el libro representa una parte de su vida.

«Santo Padre, hoy le entrego este libro que es parte de mi vida», manifestó al compartir el significado del obsequio.

También aprovechó el encuentro para agradecer a Dios por lo recibido durante su vida, incluso en medio de las dificultades, y al Papa por haber elegido visitar la institución.

«Muchas cruces, sí, pero muchos regalos», resumió Marta.

La historia del Cottolengo Don Orione y su tarea con personas con discapacidad

El encuentro entre Marta y León XIV tuvo como escenario una institución con más de nueve décadas de trayectoria en Argentina.

El Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole fue fundado en 1935 por iniciativa de San Luis Orione. Su inauguración oficial se realizó el 21 de mayo de 1936 y, desde entonces, desarrolla tareas de asistencia, alojamiento y acompañamiento para personas con discapacidad.

Actualmente, alrededor de 420 personas viven en el establecimiento, que cuenta con hogares, espacios educativos, talleres, actividades recreativas y servicios de rehabilitación.

La institución forma parte de la obra de los Hijos de la Divina Providencia y funciona como una comunidad en la que participan residentes, trabajadores, religiosos y voluntarios.

La visita de León XIV permitió acercar la mirada a las experiencias de quienes viven allí. En ese contexto, el testimonio de Marta trascendió el encuentro personal con el Pontífice y puso en palabras una realidad vinculada con el derecho a recibir cuidados, respeto y oportunidades de desarrollo.

Qué mensaje dejó Marta para otras personas

Más allá de contar su historia personal, Marta quiso que su intervención tuviera un propósito: llegar a quienes sienten que no encuentran un lugar donde ser aceptados.

Su libro busca precisamente eso: compartir las dificultades que atravesó y mostrar que es posible encontrar acompañamiento después de experiencias dolorosas.

El mensaje que dejó ante León XIV fue claro: todas las personas tienen derecho a ser recibidas, amadas y respetadas.

De esta manera, el encuentro en Claypole tuvo como protagonista a una mujer que decidió compartir su historia para que otras personas puedan sentirse acompañadas y sepan que no están solas.

La visita del Papa se realizó este lunes 9 de noviembre, en el marco de su recorrido por Argentina. El testimonio de Marta quedó entre los momentos destacados de la jornada, junto con el encuentro del Pontífice con los residentes y trabajadores del Cottolengo.