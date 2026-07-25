Cristina Fernández contrató al abogado de Lula para llevar la causa Vialidad a tribunales internacionales

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se prepara para afrontar la etapa internacional de la causa Vialidad, y para ello contrató a un nuevo abogado con el fin de reforzar la estrategia judicial. Se trata de un jurista que asesora al presidente de Brasil, Lula da Silva.

La referencia es para el brasileño Rafael Valim, quien se incorporó recientemente al equipo y formará dupla con el español Javier Borrego, quien se desempeñó como juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El abogado de Lula ya actuó ante tribunales internacionales y ahora defenderá a Cristina Kirchner.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, los letrados buscarán discutir la condena por corrupción que recibió CFK a seis años de prisión, así como también su inhabilitación perpetua para ejercer cargos en el Estado, ante tribunales y organismos internacionales. El fallo fue confirmado por la Corte Suprema de Justicia.

En días más, harán la presentación de forma oficial en la Ciudad de Buenos Aires de la estrategia que abordarán en la nueva etapa de la causa. Lo adelantó a un medio de Brasil, en el cual sostuvo que Cristina Kirchner resultó ser una víctima de “graves violaciones de derechos humanos fundamentales”. Por eso, trabajarán para cambiar la situación en instancias internacionales.

¿Quién es Rafael Valim?

El nuevo abogado de CFK, Rafael Valim, tiene más de dos décadas de trayectoria en el ámbito académico y profesional. Es especialista en Derecho Público, Derecho Constitucional y derechos humanos; además, es doctor y magíster por la Pontificia Universidad Católica de San Pablo (PUC-SP).

Valim es coautor del libro Lawfare: una introducción, que fue publicado junto a Cristiano Zanin, quien es el actual ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil y exabogado de Lula Da Silva, y la abogada Valeska Teixeira Zanin Martins.

También, en sus años de carrera, Valim tomó intervención en distintos procesos ante tribunales internacionales. Por eso, otro dato es que la determinación de sumarlo al equipo de la defensa llega en el momento en que el equipo de abogados de la expresidenta progresa judicialmente luego de que la causa por Vialidad quedara firme.

¿Qué pasó antes con la Corte Suprema?

Hace semanas, la Corte Suprema objetó los recursos presentados por Cristina Kirchner, como los de todos los demás condenados, con el objetivo de impedir que se lleve adelante la actualización del monto del decomiso que se dispuso en el expediente. A partir de esa decisión quedó firme la obligación de reintegrar al Estado la suma absoluta de $685.000 millones. La misma es una suma fijada por la Justicia como producto del daño realizado en la causa que se investiga.

La causa Vialidad finalizó con la determinación de la condena de la expresidenta por la administración de forma fraudulenta y en perjuicio de la administración pública. También se determinó que reciba la pena de prisión y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.

Asimismo, el fallo determinó que se lleve adelante el decomiso de bienes por el monto determinado por los jueces. El mismo fue ratificado en todas las instancias judiciales a nivel país y, por eso, ahora la defensa intentará revertirlo mediante el debate en el ámbito internacional.