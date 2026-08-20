Cuál es el auto 0 km más barato de Argentina: cuesta menos de $25 millones y se puede pagar en 18 cuotas sin interés

El mercado automotor argentino continúa mostrando una fuerte dispersión de precios, pero en agosto de 2026 todavía existe una única alternativa que logra mantenerse por debajo de la barrera de los $25 millones. Se trata de un vehículo eléctrico que, además de reducir su valor de lista, incorporó un atractivo plan de financiación para ampliar el acceso a la movilidad sustentable.

El modelo en cuestión es el JMEV Easy 3, que actualmente tiene un precio sugerido de $24.843.000 (USD 16.900) , convirtiéndose en el auto 0 km más barato de la Argentina. La reciente rebaja de precio permitió que desplazara al Renault Kwid del primer lugar entre los modelos más económicos del mercado.

Cómo financiar un JMEV Easy 3

Además de ser el vehículo más accesible del mercado argentino, el JMEV Easy 3 incorporó un plan de financiación con tasa promocional para facilitar su compra. La propuesta comercial vigente contempla un crédito otorgado a través de Banco Santander, con condiciones especialmente diseñadas para quienes buscan ingresar al segmento de los vehículos eléctricos.

Solo un auto 0km vale menos de $25 millones en Argentina: el JMEV Easy 3 y su financiación

Las condiciones disponibles son:

Financiación de hasta $15.000.000

18 cuotas fijas

0% de tasa de interés

Como beneficio adicional, quienes adquieran el vehículo reciben sin cargo un cargador de pared (Wallbox) para instalar en su domicilio y realizar la carga de la batería de manera más cómoda.

Características del JMEV Easy 3

El JMEV Easy 3 es un hatchback 100% eléctrico pensado principalmente para el uso urbano. Se caracteriza por sus dimensiones compactas, su bajo costo operativo y una mecánica completamente libre de emisiones locales.

El modelo incorpora un motor eléctrico de 35 kW (48 CV) , alimentado por una batería de litio-ferrofosfato (LFP) de 31,15 kWh, una tecnología que se destaca por su durabilidad y seguridad. Según el ciclo de homologación NEDC, ofrece una autonomía de hasta 330 kilómetros con una carga completa, mientras que la velocidad máxima alcanza los 100 km/h, suficiente para desplazamientos urbanos y periurbanos.

Entre sus principales características se destacan:

Motor eléctrico de 48 CV

Batería LFP de 31,15 kWh

Hasta 330 km de autonomía (NEDC)

Velocidad máxima de 100 km/h

Pantalla multimedia táctil

Cámara de retroceso

Sensores de estacionamiento

Aire acondicionado

Levantavidrios eléctricos

Cierre centralizado

Frenos ABS

Doble airbag frontal

Sistema de monitoreo de presión de neumáticos

Al tratarse de un vehículo eléctrico, también ofrece un costo de utilización considerablemente inferior al de un automóvil con motor de combustión, tanto por el menor gasto energético como por el reducido mantenimiento mecánico.

Los 10 autos 0 km más baratos en agosto de 2026

Estos son los modelos más económicos que actualmente se comercializan en Argentina: