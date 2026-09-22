Las pretensiones salariales de los trabajadores argentinos mostraron importantes diferencias entre los distintos sectores durante septiembre de 2026. Según un relevamiento de Bumeran difundido por Noticias Argentinas, Minería, Petróleo y Gas registra una pretensión salarial promedio de $2.278.436, calculada sobre 5.893 salarios pretendidos.

En el grupo de actividades con pretensiones superiores a los $2 millones también aparecen Ingeniería Civil y Construcción, con $2.092.070; Administración, Contabilidad y Finanzas, con $2.061.864; e Ingenierías, con $2.018.897. Por debajo de esa cifra se ubican Gerencia y Dirección General, con $1.990.312, y Recursos Humanos y Capacitación, con $1.883.546.

Construcción e Ingeniería aparecen entre los sectores con pedidos salariales superiores a los $2 millones.

El relevamiento también muestra diferencias en otros sectores. Legales registra una pretensión promedio de $1.685.138; Comercial, Ventas y Negocios, $1.597.018; Aduana y Comercio Exterior, $1.593.249; Marketing y Publicidad, $1.591.094; mientras que Diseño alcanza $1.496.768 y Producción y Manufactura, $1.475.007.

En el otro extremo de los valores relevados aparecen Atención al Cliente, Call Center y Telemarketing, con $1.062.810; Gastronomía y Turismo, con $1.108.224; y Secretarias y Recepción, con $1.190.503. Los datos reflejan las sumas que solicitan quienes buscan nuevas oportunidades laborales o evalúan cambiar de empleo, por lo que funcionan como una referencia de las expectativas salariales del mercado y no necesariamente como los sueldos efectivamente pagados.

Los datos de Bumeran reflejan las expectativas salariales de quienes buscan nuevas oportunidades laborales.

Entre los rubros con mayor cantidad de registros analizados aparecen Comercial, Ventas y Negocios, con 596.997 salarios pretendidos; Abastecimiento y Logística, con 469.932; y Administración, Contabilidad y Finanzas, con 426.121. De esta manera, el informe permite observar tanto los valores solicitados como las diferencias entre las distintas áreas de actividad durante septiembre.