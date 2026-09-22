Las pretensiones salariales de los trabajadores argentinos mostraron importantes diferencias entre los distintos sectores durante septiembre de 2026. Según un relevamiento de Bumeran difundido por Noticias Argentinas, Minería, Petróleo y Gas registra una pretensión salarial promedio de $2.278.436, calculada sobre 5.893 salarios pretendidos.
En el grupo de actividades con pretensiones superiores a los $2 millones también aparecen Ingeniería Civil y Construcción, con $2.092.070; Administración, Contabilidad y Finanzas, con $2.061.864; e Ingenierías, con $2.018.897. Por debajo de esa cifra se ubican Gerencia y Dirección General, con $1.990.312, y Recursos Humanos y Capacitación, con $1.883.546.
El relevamiento también muestra diferencias en otros sectores. Legales registra una pretensión promedio de $1.685.138; Comercial, Ventas y Negocios, $1.597.018; Aduana y Comercio Exterior, $1.593.249; Marketing y Publicidad, $1.591.094; mientras que Diseño alcanza $1.496.768 y Producción y Manufactura, $1.475.007.
En el otro extremo de los valores relevados aparecen Atención al Cliente, Call Center y Telemarketing, con $1.062.810; Gastronomía y Turismo, con $1.108.224; y Secretarias y Recepción, con $1.190.503. Los datos reflejan las sumas que solicitan quienes buscan nuevas oportunidades laborales o evalúan cambiar de empleo, por lo que funcionan como una referencia de las expectativas salariales del mercado y no necesariamente como los sueldos efectivamente pagados.
Entre los rubros con mayor cantidad de registros analizados aparecen Comercial, Ventas y Negocios, con 596.997 salarios pretendidos; Abastecimiento y Logística, con 469.932; y Administración, Contabilidad y Finanzas, con 426.121. De esta manera, el informe permite observar tanto los valores solicitados como las diferencias entre las distintas áreas de actividad durante septiembre.