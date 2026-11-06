El viceministro de Economía, José Luis Daza, pidió que la sociedad tenga "paciencia" para ver los resultados del modelo económico. Enfatizó que "lo que se viene en el país es tan grande que nadie se lo imagina".

"El proceso de inversión ya arrancó. De lo que ya hay en carpeta en el RIGI, se invirtió solo el 4%; el 96% restante está por delante. Estamos en la etapa de preparar el terreno", señaló Daza en el Foro ABECEB.

El viceministro dijo que "hay una impaciencia muy grande porque los procesos se hagan de inmediato". Por eso pidió paciencia, porque "estamos recién empezando".

"La gente no tiene conciencia de lo que se viene"

Daza insistió en que "la gente no tiene conciencia de lo que se viene en la Argentina". Se quejó de que "estamos todos los días viendo qué pasa con la industria en un mes".

"Este mundo al que entramos es particularmente positivo para la Argentina y es mucho más duradero que el cambio de color político en Estados Unidos u otros países", recalcó.

El funcionario vinculó la situación actual con el resultado de la elección que provocó la derrota de Donald Trump.

La relación con Estados Unidos

Daza consideró que la relación entre la Argentina y los Estados Unidos no se modificará. La alianza es una decisión estratégica de mediano y largo plazo.

Luis Caputo, ministro de Economía.

"En Argentina tenemos energía en abundancia, tenemos cobre, tenemos otros materiales como el uranio; por eso, este interés de Estados Unidos por la Argentina trasciende el partido político que esté. Es una decisión estratégica de mediano y largo plazo", insistió.

El freno por la incertidumbre

Acerca del proceso de inversión en el país, Daza dijo que estaba frenado por la incertidumbre política.

Pidió que "miremos hacia dónde vamos y si hacemos las cosas correctas", relativizando los números coyunturales.

"Yo veo que se están empezando a reacomodar muchas de las variables que determinan que la economía va a comenzar a crecer", enfatizó.