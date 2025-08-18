El gobierno nacional avanzó en la transformación de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que ahora pasará a denominarse Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos, bajo la órbita del Ministerio de Economía. Esta modificación fue oficializada mediante el Decreto 584/2025, publicado en el Boletín Oficial en la jornada de hoy.

El decreto detalla las atribuciones que tendrá la nueva agencia, entre las cuales se incluyen:

Ejercer la representación legal del organismo.

Dirigir la gestión económica, financiera, patrimonial y contable, además de administrar los recursos humanos.

Proponer la estructura organizativa al Poder Ejecutivo Nacional.

Aprobar el reglamento interno de funcionamiento.

Gestionar y promover la obtención de recursos y fondos para cumplir con sus objetivos.

Aceptar herencias, legados y donaciones.

Elaborar y publicar la Memoria Anual.

Celebrar contratos y convenios con organismos estatales, provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, municipales, internacionales y empresas, en el ámbito de su competencia.

Este cambio fue anticipado a principios de julio dentro del paquete de reformas presentado por el ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, en el marco de las facultades delegadas para la reestructuración del Estado. La creación de esta agencia busca modernizar y optimizar el control de las concesiones y servicios públicos en el país.